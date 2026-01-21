麥當勞奶昔經典回歸啦 不過大家在衝去買之前 也要一起看看熱量與成分

麥當勞奶昔經典回歸啦！你有買到嗎?這杯許多人心中的童年回憶，從宣布回歸開始就討論度爆棚，不過大家在衝去買之前，也要一起看看熱量與成分，才能喝得開心又不怕負擔唷。

麥當勞奶昔營養成分（一杯/450ml 計算）

香草奶昔 熱量：430.9 kcal 蛋白質：12.3 g 脂肪：10.9 g 飽和脂肪：7.6 g 反式脂肪：N.D 碳水化合物：71.1 g 糖：50.4 g 鈉：285.3 mg

草莓奶昔 熱量：422.8 kcal 蛋白質：12.6 g 脂肪：11.2 g 飽和脂肪：7.9 g 反式脂肪：0.2 g 碳水化合物：67.9 g 糖：50.6 g 鈉：241.9 mg

廣告 廣告

一杯小杯奶昔約 450ml 熱量就落在 420–430 大卡，等於 1ml≈1大卡，是名副其實的液態熱量來源， 蛋白質約 12g（≈2顆蛋） 脂肪大約 10g（≈2茶匙油） 糖大約 50g（≈10顆方糖） 碳水則高達 67–71g（≈1–1.2碗白飯） 一杯喝下肚大概就是默默吃掉一碗飯

但經典奶昔回歸，怎麼可以不喝一下，掌握以下五招更健康

奶昔這樣喝更健康 控糖者注意 根據衛福部建議 每日添加糖攝取不應超過總熱量 10%（以 2000 kcal熱量計算 約為 50g） 而一顆方糖約 5g 因此 50g糖≈10 顆方糖 也就是說喝完一杯奶昔＝一天可攝取的添加糖量全用完 所以真的要特別注意唷！

先吃蛋白質與纖維 先吃沙拉、雞胸肉、蛋類 能延緩糖吸收

分飲共享最聰明 想喝又怕負擔 和朋友分飲最剛好 熱量直接少一半～減少負擔

當天飲食做平衡 既然喝了高糖甜飲 其他餐就選清爽原型食物 多菜、適量蛋白質、少油炸 整天熱量才不會爆表

喝後動一動 步行10～20分鐘 能促進體內代謝 坐著不動容易囤積脂肪唷！

營養師小提醒 這些族群要特別注意奶昔攝取 糖尿病患者 控糖族 正在減重減脂的人

甜甜的奶昔回來了，你是香草派？還是草莓派？經典的味道偶爾喝一下超療癒，但也記得先看懂成分與熱量，抓好喝的時機與頻率，才不會偷偷累積身體負擔。

更多品觀點報導

常見身體症狀所需關鍵營養素 從頭到腳對應補充更到位

柑橘果肉上的白絲其實超營養

