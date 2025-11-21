麥當勞奶昔重出江湖！喝幾口「出現一症狀」 網友苦笑：難怪停賣9年

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

麥當勞奶昔自2016年停賣後，網路上時常有人敲碗能再復出，而麥當勞近期於12間指定餐廳重新販售奶昔外，還加碼推出「奶昔大哥毛毛包」與「奶昔大哥購物袋」。不過有網友在 Threads 發文分享，喝完奶昔讓他忍不住直言：「難怪會停賣9年」，引起網友熱議。

麥當勞奶昔自2016年停賣後，麥當勞近期於12間指定餐廳重新販售奶昔外，還加碼推出「奶昔大哥毛毛包」與「奶昔大哥購物袋」。（示意圖／Pixabay）

原 PO 在 Threads 發文表示，近期到麥當勞買奶昔，沒想到喝幾口後就被甜到喉嚨痛，形容根本就是「融化的蛋捲冰淇淋」，更直言：「我終於知道你停賣 9 年的原因了。」但他同時也表示，雖然太甜，但奶昔大哥的造型依然非常可愛。

貼文曝光後掀起兩派論戰。不少網友附和原PO表示：「朋友一下飛機就吵著要喝，結果一喝：難喝又甜得要命」、「在香港喝過，爆甜！半杯都喝不完」、「原本等一下想去買，看到這篇滅火了感謝」。

不過也有網友認為，「懂得就懂奶昔真的很好喝」、「草莓口味的超好喝，酸酸甜甜的」、「螞蟻人最愛」、「稍微融化的小美冰淇淋超甜版本，但我喜歡甜的東西其實還不錯」，更有人分享自己「只要出國，整個行程至少會去麥當勞喝個最少三杯」。

