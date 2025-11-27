麥當勞奶昔開賣5天完售！預計11/28恢復供應 毛毛包多地售罄

麥當勞奶昔停賣9年後於11月19日重返台灣，僅在全台12間指定門市限量販售香草與草莓兩種口味，單杯售價69元，開賣僅5天就全數完售。根據麥當勞公告，奶昔將於11月28日上午10時30分恢復供應，屆時仍維持限定門市與限購規定，每人每次最多購買4杯。

麥當勞經典奶昔睽違九年回歸限定門市，吸引民眾搶購回味。（圖／麥當勞提供）

此次奶昔回歸引發全台熱潮，首日即吸引大量消費者不畏低溫排隊長達3小時，只為一嚐久違的經典滋味。麥當勞表示，由於銷售反應熱烈，原物料已全數用盡，目前正緊急補貨中，並感謝消費者的支持與耐心等待。

除了奶昔，麥當勞推出的限量商品「奶昔大哥毛毛包」也在全台門市掀起搶購熱潮，目前多數地區已經售罄，而另一款「奶昔大哥購物袋」則仍有庫存，售價59元，材質採用100%回收塑料，輕巧耐用。

麥當勞推出的限量商品「奶昔大哥毛毛包」也在全台門市掀起搶購熱潮，目前多數地區已經售罄。（圖/翻攝麥當勞官網）

此外，其他品牌也趁勢推出奶昔相關商品，如哈根達斯以《動物方城市2》為靈感，推出兩款冬季限定奶昔，並附贈角色造型毛絨杯套，吸引消費者目光。

