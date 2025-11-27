麥當勞奶昔開賣5天就完售！補貨時間曝 毛毛包全賣完了

生活中心／賴俊佑報導

麥當勞奶昔停賣9年後再度回歸，11月19日起全台12間門市開賣，沒想到才開賣5天就全數完售，預計11月28日上午10:30起恢復供應，另外同樣掀起話題的「奶昔大哥毛毛包」已全數完售，「奶昔大哥購物袋」目前還可以購買。

麥當勞奶昔5天就完售 補貨時間曝

麥當勞2016年停賣奶昔，睽違9年再度開賣，共有香草、草莓2款口味，全台12間門市限定販售，分別是台北館前、台北西湖、板橋重慶、中壢中央、竹北自強南、苗栗頭份、台中中港四、彰化金馬、嘉義民雄、台南大學、高雄五福、花蓮中正，販售時段早上10:30至晚上10:00，嘗鮮價單點69元/杯，每人每筆消費限購4杯（不限口味）。

廣告 廣告

麥當勞開賣首日掀起排隊潮，民眾不畏低溫、不惜排隊3小時也要喝到奶昔，沒想到才開賣5天，上週日就全數完售；店家在門口出示公告「感謝大家的支持，因奶昔銷售反應熱烈，目前原物暫時用完，已緊急補貨中，預計11月28日上午10:30恢復供應，再次感謝您的諒解與支持」。

麥當勞開賣「奶昔大哥毛毛包」。（圖／記者賴俊佑攝影)

「奶昔大哥毛毛包」已全數完售，購物袋還有庫存。(圖／記者賴俊佑攝影）

另外，去年韓國麥當勞掀起話題的「奶昔大哥毛毛包」，今年換台灣麥當勞開賣，目前已全數完售，台灣限定「奶昔大哥購物袋」目前還有庫存，袋身使用100%回收塑料材質，輕巧耐用，每個只要59元。

哈根達斯開賣《動物方城市2》雙主角尼克、茱蒂奶昔。(圖／哈根達斯提供）

哈根達斯開賣《動物方城市2》奶昔 還送毛絨杯套

哈根達斯以《動物方城市2》雙主角尼克、茱蒂為靈感，推出兩款專屬冬季限定奶昔；「尼克．可可酥享奶昔」靈感來自機智又迷人的狐狸尼克，以濃郁巧克力冰淇淋與可可塊餅乾交織，打造出口感細膩滑順的奶昔滋味；「茱蒂．莓好探險奶昔」則選用草莓冰淇淋與覆盆子雪酪，融合出酸甜果香，清新明亮的風味完美呼應茱蒂熱情、勇敢的性格。

即日起，凡購買「尼克．可可酥享奶昔」或「茱蒂．莓好探險奶昔」，即可獲贈對應角色款毛絨杯套。兩款造型杯套不僅完美還原主角特色，柔軟觸感更能作為暖手小物收藏，讓冬天手握奶昔依然舒適不冰手。

更多三立新聞網報導

星巴克「連2天買1送1」新品、星冰樂都喝 85℃抽JELLYCAT娃娃

超商砸億元裝「AI飲料機」！70秒做好一杯 千家門市都喝得到

館長蛋捲店「金元酥」爆關門了？才風光1個月「機台打包載走」畫面曝光

沙茶沒奪冠！台灣人「最愛火鍋湯底TOP5」 賣場限時買1送1

