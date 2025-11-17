麥當勞奶昔12家門市「這天起」試賣！2種口味一杯69元、每小時限量90杯⋯奶昔大哥毛毛包也來了

麥當勞經典角色「奶昔大哥」，呆萌模樣風靡全球，台灣麥當勞自11月19日起將推出與韓國同款的「奶昔大哥毛毛包」，以及台灣限定、100%回收塑料製成的「奶昔大哥購物袋」。 同時，自11月19日起，麥當勞於12間指定餐廳試賣奶昔，有香草、草莓2款風味。

外型超萌的「奶昔大哥毛毛包」去年於韓國首賣後，立刻引發全亞洲社群熱議，不僅完美還原「奶昔大哥」圓滾滾的可愛外型，更以毛絨絨的材質療癒粉絲的心，還可做為隨身好幫手，收納零錢、耳機等小物。

活動期間，只要於餐廳櫃檯、自助點餐機或得來速點選套餐，即可以149元優惠價加購，也可直接以199元單個購買；每人每筆消費限購4個。

麥當勞，奶昔大哥毛毛包

▲奶昔大哥毛毛包。

同時間開賣的台灣限定「奶昔大哥購物袋」，以奶昔大哥的招牌笑臉作為圖樣，袋身使用100%回收塑料材質，輕巧耐用，每個只要59元。

麥當勞，奶昔購物袋

▲「奶昔大哥購物袋」只要59元。

麥當勞12間餐廳試賣 「香草/草莓奶昔」

民眾喜愛的「麥當勞奶昔」也來了！自11月19日10:30起，麥當勞將於12間指定餐廳試賣奶昔，一次推出香草、草莓兩款口味。

顧客可至麥當勞官網查詢12間奶昔試賣餐廳的資訊，並於販售時段（早上10:30至晚上10:00）至試賣餐廳購買，嘗鮮價單點69元/杯。

「麥當勞奶昔」採用全球一致的經典配方，香草口味散發迷人的香草香氣，與奶昔的純濃奶香完美融合，是奶昔粉絲難以忘懷的經典風味；草莓口味則帶有果香，及微酸微甜的滋味，搭配奶昔特有的冰涼、滑順口感。

麥當勞，奶昔

現點現作 每小時90杯

為確保每一杯奶昔都能呈現最佳品質，奶昔採「現點現做」，每間餐廳每小時最大供應量約90杯，每日販售數量以餐廳實際供應為準。

每人每筆消費限購4杯（不限口味），只限於專屬櫃檯購買。自助點餐機、得來速、手機點餐與外送平台暫不開放。

「麥當勞奶昔」首波將於12間餐廳試賣，未來將持續觀察顧客對奶昔的喜好，逐步增加試賣餐廳；目前規劃明年將再有更多餐廳加入試賣行列，歡迎喜愛奶昔的朋友多多支持！

「奶昔大哥毛毛包」販售資訊

販售時間 ：11月19日（三）上午10:30起，數量有限，售完為止。

售價 ：單買199元/個；套餐加購價149元/個，每人每筆消費限購4個。（「套餐」係指超值全餐、早餐套餐、麥當勞分享盒、Happy Meal）

販售管道：餐廳櫃檯、自助點餐機與得來速。

「奶昔大哥購物袋」販售資訊

販售時間 ：11月19日（三）上午10:30起，數量有限，售完為止。

售價 ：單買59元/個。

販售管道：餐廳櫃檯、自助點餐機與得來速。

「麥當勞奶昔」

販售時間 ：11月19日（三）上午10:30起開始販售；供應時間為每日上午10:30至晚上10:00。

奶昔口味 ：香草、草莓

售價 ：原價單點79元，（自2025年11月19日至2026年1月6日，嘗鮮價單點69元/杯）

販售管道 ：12間「奶昔試賣餐廳」專屬櫃檯販售。自助點餐機、得來速、手機點餐與外送平台，暫不開放。

試賣餐廳：12間「奶昔試賣餐廳」包含「台北館前、台北西湖、板橋重慶、中壢中央、竹北自強南、苗栗頭份、台中中港四、彰化金馬、嘉義民雄、台南大學、高雄五福、花蓮中正」，完整資訊請至麥當勞官網查詢。





