麥當勞巧克力三角派、咖哩搖搖薯條今開賣 人氣副食買1送1

生活中心／賴俊佑報導

不用飛日本也能吃到！台灣麥當勞今(10)日起限量開賣「巧克力三角派」，並全新推出咖哩辣味麥克鷄塊、咖哩風味搖搖薯條以及咖哩風味漢堡系列，另外歡慶麥當勞APP上線2週年，有機會獲得大薯、4塊麥克鷄塊買1送1優惠；另外，拿坡里披薩．炸雞即日起推出8塊烤雞199元、3塊炸雞105元，還有3款新品披薩買大送大，年末派對超值選擇。

免飛日本！台灣麥當勞開賣「巧克力三角派」

粉絲敲碗成功！日本直送熱賣「巧克力三角派」首度登場 ，選用香酥鬆軟的千層可可派皮，包裹著滑順濃郁的巧克力內餡，入口瞬間在口中緩緩化開，恰到好處的香甜與酥脆口感完美交織，帶來溫潤而濃厚的味覺享受，完美呈現日本道地美味，12月10日至2026年1月6日限量開賣。

麥當勞全新推出「咖哩風味搖搖薯條」。(圖／台灣麥當勞提供）

麥當勞全新推出「咖哩風味漢堡」系列。(圖／台灣麥當勞提供）

台灣麥當勞全新推出咖哩搖搖薯條、咖哩漢堡系列

麥克鷄塊是不敗人氣王，每年顧客可以吃掉 25 座台北大巨蛋，台灣麥當勞全新推出咖哩辣味麥克鷄塊，以黃金比例調配鷄胸和鷄腿，佐以印度風味咖哩粉和十餘種香辛料調製而成，外層再裹上印度Teja 辣椒碎片與巴西利葉，層層堆疊出濃厚辛香與豐富香氣，12月10日至2026年1月27日限期供應，同步推出全新 「煙燻起司風味醬」，以多種香料融合起司鹹香，伴隨煙燻氣息，提供一沾即上癮的絕妙口感。

台灣麥當勞睽違多年再度推出咖哩風味搖搖薯條，以多種印度風味香料調製的咖哩風味搖搖粉，為薯條增添多層次又濃厚的風味，12月10日至2026年1月6日限量供應。

此外，台灣麥當勞再以日式咖哩的溫潤香甜為靈感，推出全新「咖哩風味漢堡」系列。「咖哩辣鷄腿堡」選用整塊勁辣鷄腿排結合日式甜口咖哩，醇厚香氣與甘甜風味交織，展現層次豐富的風味；「咖哩雙層四盎司牛肉堡」與「咖哩四盎司牛肉堡」則以多汁牛肉搭配同款日式咖哩醬，濃郁醬香襯托肉汁鮮美，打造香氣與口感兼具的冬季美味，12月10日至2026年1月6日限量供應。

麥當勞APP歡慶上線2週年，推出一系列優惠。(圖／台灣麥當勞提供）

麥當勞APP歡慶上線2週年 大薯、雞塊買1送1

迎接麥當勞APP上線滿兩週年，12月17日至2026年1月6日連續三週推出週年優惠活動，週週優惠大放送，共可省1,500元起；點數回饋品項全面5折起，單點品項5折、套餐品項75折，還有週週加碼主題遊戲，不僅天天可玩，中獎率還百分之百！從耶誕節歡慶到新年，首波「週年慶轉出買一送一」遊戲，自12月17日起至12月23日登場；第二波「High翻聖誕翻出新品優惠」遊戲，自12月24日起至12月30日接力；第三波「新年迎滿福刮出好運堡滿足」遊戲，自12月31日起至2026年1月6日壓軸亮相。

拿坡里推出3款新品披薩買大送大優惠。(圖／拿坡里披薩．炸雞提供)

拿坡里8塊烤雞199元、3塊炸雞105元

聚餐首選！拿坡里披薩．炸雞即日起至12月18日推出8塊烤雞199元、3塊炸雞105元優惠；另外迎接聖誕跨年聚餐需求，推出3款新品披薩，包括招牌牛丼披薩、濃起司五重派對、金賞烏魚子披薩，3款皆列入買大送大優惠。

另外，拿坡里披薩．炸雞與《海綿寶寶電影版：尋寶大冒險》推出4款聯名套餐，購買任一套餐可獲得海綿寶寶木漿海綿，共有4款造型，兼具收藏性與實用性，限量贈完為止。

