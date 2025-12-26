麥當勞得來速爆罕見意外！美國男「在車道被夾死」 店員救人也受傷

美國男在得來速車道被夾死。（示意圖／unsplash）

美國內布拉斯加州發生一起罕見意外，日前一名深受親友愛戴的69歲修車技師在麥當勞得來速購買早餐時，不幸遭車輛與建築物夾困，經送醫搶救後仍宣告不治。

根據外媒《每日郵報》報導，事故發生於23日上午約10時30分，地點位於內布拉斯加州大島市（Grand Island）。死者迪金森（Michael Dickinson）當時在麥當勞得來速窗口準備付款時，疑似打開車門並向外伸手，過程中車輛不明原因向前移動，導致他被夾在車門與得來速窗口櫃檯之間，動彈不得。迪金森隨即被緊急送往聖方濟醫院（St. Francis Hospital）急救，但仍傷重不治。

警方指出，這起事件屬於「罕見意外事故」。大島市警察局局長艾略特（Dean Elliott）表示，目前尚無法確認車輛是否突然向前滑動，但可確認的是，死者是在伸手付款時發生意外而遭夾困。

事故發生後，一名麥當勞員工見狀立即衝出店外，並從副駕駛座爬進車內試圖協助救人，過程中也不慎受傷，隨後送醫治療，所幸預期可完全康復。

警方目前已由事故重建小組協助調查釐清事發原因。儘管調查仍在進行中，現場於約兩小時後清理完畢，該麥當勞得來速當天仍持續營業。

消息傳出後，迪金森的家人、鄰居、朋友及昔日同學紛紛在網路上表達哀悼之意。家屬形容他是一名全心投入家庭的人，總是以實際行動表達關愛，「在最需要的時候，永遠願意伸出援手」。家屬也提到，迪金森十分疼愛自己的狗，視牠們為重要的生活夥伴與快樂來源；身為一名技術純熟且勤奮的修車技師，他以修復損壞事物為傲，也象徵他踏實、可靠且盡責的性格。

值得一提的是，迪金森於2021年因意外失去右腿，當時女兒萊特（Bridget Wright）曾分享他學習使用義肢重新行走的影片，感動許多網友。家屬對此意外表示，雖然他的生命驟然結束，但他對家人與朋友的愛、忠誠與善良，將永遠留存在眾人心中，並被深深懷念。

