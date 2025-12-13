麥當勞得來速「吃到生雞塊」！店家僅給券了事 官方道歉了

新竹一名網友吃到生的麥克雞塊。（圖／翻攝自Threads）

麥當勞傳食安問題！新竹縣一名網友日前到麥當勞得來速買了「4塊麥克雞塊」，沒想到才剛咬下去，就發現雞塊沒熟，內部明顯呈現生肉狀，讓他傻眼直呼「麥當勞新品嗎？」更誇張的是，店家還只給優惠券想了事。文章一出掀起熱烈討論，麥當勞也在今天（13日）聲明道歉，坦承是作業疏失，後續將與顧客聯繫進行退費；竹縣衛生局也將到場進行全面稽查。

這名網友在Threads曬出麥當勞「4塊麥克雞塊」餐的照片，可以看見雞塊中間部分是生雞肉的粉色，而他也在文中吐槽「麥當勞新品嗎？長這麼大第一次吃到生雞塊」、「吞了1塊，咬第2塊吐出來，現在撥開其他2塊，都生的」。

原PO指出，他是在得來速購買餐點，後來他向店家反映，對方僅回應「感覺不是很嚴重的事」，並承諾會寄優惠券供下次兌換使用。

貼文曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「去美國吃你現在應該有一陣子花不完的錢了」、「這是很嚴重的事，如果你打麥當勞080，是客訴080中最高等級的食安問題」、「這很嚴重欸，給券了事，你這直接通報衛生局」、「原來雞塊是生肉炸出來的，我以為只是回油鍋再加熱而已」、「整批沒測溫」、「前員工告訴你，麥當勞雞塊都是生的，標準SOP會拿測溫針測溫度再裝進盤子裝進保溫箱，但有時候人太多的時候，就會有人偷懶不用測溫針，感覺是忘記按計時器結果起鍋還沒測溫，導致出來這麼生的雞塊」。

對此，麥當勞今回應，因作業疏失，產品炸製時間未完全所致，對於顧客拿到不符炸製標準產品，餐廳主管接獲反映後，立即表達誠摯的歉意。同時嚴正要求餐廳，務必遵守標準作業程序，並於出餐前確實檢視產品品質；後續將持續加強餐廳管理及人員訓練，避免類似情事再次發生。

針對「寄優惠券了事」的行為，業者表示，餐廳主管除立即表達歉意，也多次與顧客聯繫，希望補製產品及贈送貴賓券，但均未與顧客聯繫上；後續會持續與顧客聯繫進行退費。

新竹縣衛生局則說，將先依照民眾提供的相關資訊進行查核，後續將就食品製程、保存期限及環境衛生等項目全面稽查，若查獲食品安全或環境管理相關缺失，將依違規事實及適用法規條文辦理；如屬可改善事項，將輔導業者立即改善。

