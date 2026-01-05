麥當勞惡狼主管人間蒸發4個月 受害少女父母崩潰

台北市一名17歲麥當勞女員工小羽（化名）慘遭李姓主管性騷擾及性侵後輕生，事件曝光震驚社會，全案刑事案件李姓主管被判不起訴處分，但從去年9月至今李男竟失聯人間蒸發，連他的委任律師都找不到人，也讓對他求償6百萬的小羽父母相當崩潰。

前麥當勞惡狼主管李男。 （圖／翻攝畫面）

士林地院在今天開庭審理此案，據了解小羽父母各自向李男請求300萬元精神慰撫金，合計600萬元，2老並主張李男在任職期間涉嫌對未成年女員工為不法行為，而麥當勞企業未善盡管理與監督責任，依法應負雇主連帶賠償責任。家屬已對李男及麥當勞提起民事侵權訴訟，但整個開庭卻獨缺被告李男，僅由委任律師出席，律師也坦言多次聯繫他都找不到人。

原告委任律師李毓倫表示，小羽的父母家屬在偵查期間始終不清楚李男去向，也未曾收到來自對方的任何道歉或聯繫，在開庭前她曾透過同事私下轉達，希望李男若有誠意仍可出面說明，但沒想到今天開庭卻有如此變數發生。

小羽的父母先前出庭時痛斥李男。 （圖／翻攝畫面）

李毓倫也指出，除了被告的委任律師，去年9月檢警也曾前去李男住處搜索，至今也無法掌握其行蹤。對家屬而言，李男是否出面道歉，攸關被害人心理層面的修復，具有相當重要性，而被告、原告雙方今天合意聲請停止訴訟程序，將待刑事偵查結果出爐後，再行續審。

《中天關心您｜拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

◆保護專線：113／110

◆婦女救援基金會：02-2555-8595

◆現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

