麥當勞擬進駐法國鄉間 聖阿穆爾周遭城鎮連署反對

位於法國東部聖阿穆爾的土耳其料理餐廳，主廚正在料理烤肉三明治。餐廳落地生根20年，是當地人相當熟悉的地標，聽到連鎖速食品牌麥當勞可能入駐，店主憂心忡忡。

餐廳店主托普拉克蒂納表示，「因為年輕人都喜歡麥當勞，更何況他們把店蓋在遠離市中心的地方，所有年輕人都會往那裡跑。這對我們來說將會是巨大的改變。我們已經營業20年，有穩定的客群，但我認為麥當勞對我們來說並非好事。」

麥當勞從2025年開始針對人口僅有約2360人的聖阿穆爾進行展店考察，針對公有地開發向行政機關提案，遭到拒絕之後轉往私人土地，目前這一片廢棄公車站已經成為店面預定地。當地民眾隨即發起連署，高達1500多人拒絕麥當勞進駐，這股爭議聲浪也感染鄰近城鎮，反對速食文化下鄉。

廣告 廣告

聖阿穆爾工商貿易協會主席博卡爾提及，「麥當勞想在聖阿穆爾落腳已有一段時間，多次向各鄉鎮委員會和市政廳提出請求，但市政廳和各委員會始終予以拒絕。然而這次涉及的是私人土地，這是為何他們不經過地方議會和市府而成功進駐。」

根據2025年的數據，麥當勞在全法國擁有至少1560間的分店，法國成為麥當勞在全球僅次於美國的大市場，在歐洲則排名第一大。麥當勞同時積極計畫擴大法國展店數，預計在今（2026）年增加到2200家，力拼讓每一名法國人能在離家20分鐘車程內找到一家麥當勞，最終將成為法國新時代的在地餐廳，當地餐飲業者並不樂見。

咖啡館經理平托認為，「以地方經營來說已經很困難，無論是小村落、中型城鎮或大都市，我認為這類的店已經夠多了。一旦麥當勞進駐，歷史就會重演，它會為其他連鎖品牌敞開大門，進而與市中心的在地商家競爭。」

也有業者抱持不同看法，認為麥當勞會帶來人潮，活絡地方經濟。

貿易商會主席蒙特勒韋表示，「它會吸引人潮來到這個區域，所以人們可能會順便逛逛在地商店，甚至在當地的酒吧喝一杯。就我個人經常觀察到的情況來看，這種影響既不是負面的，也稱不上非常正面，因為很難量化。無論如何，現在大家不再對這發表意見。」

聖阿穆爾鄰近城鎮也陸續發起抵制麥當勞進駐的連署計畫，然而麥當勞以雄厚的財力和影響力進軍法國鄉村已經勢不可擋，在便利消費與商業資本的洪流下，這場法式浪漫與美式效率的拉鋸戰，勝負結果不言而喻。