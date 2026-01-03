麥當勞攜手音樂家前進馬太鞍送暖

走過堰塞湖溢流災後的低谷，花蓮馬太鞍部落日前在細雨中迎來了一場溫暖的聚會。麥當勞團隊攜手知名演奏家與藝術家前進馬太鞍基督長老教會，不僅帶來驚喜禮物，更用悠揚的樂音與誠摯的陪伴，為重整家園後的鄉親們注入滿滿的療癒力量。

這份關懷的契機，源於花蓮中山二餐廳經理陳映黎對土地的感情。災後第一時間，她與許多麥當勞夥伴自發前往擔任「鏟子超人」，看到在地孩子堅強地整理家園，她開始思考：「除了提供餐點，還能多做什麼？」這份單純的善念一呼百應，匯聚了宜蘭、花蓮餐廳與台北辦公室的夥伴，共同籌畫了這場送暖行動。

活動當天，國際小提琴家林士凱、長榮樂團大提琴首席陳世霖與吉他大師孫家偉組成弦樂三重奏，不辭舟車勞頓，獻上誠懇的音樂饗宴。現場「麥麥樂天團」的魔術表演與禮物大禮包，更讓孩子們笑逐顏開。陳映黎感性表示，在付出的過程中，夥伴們也被部落的純真所溫暖，這份跨越職位的品牌心意，讓重建後的街道重新閃耀著歡樂與期盼。