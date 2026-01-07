麥當勞新品麥芋球爆漿開吃 Big Arch霸牛堡史上最大！亞洲首嚐在台灣

台灣麥當勞7日起推出限量新品，照片是「Big Arch霸牛堡」。台灣麥當勞提供



全球麥當勞總部研發出麥當勞史上最大份量的牛肉漢堡「Big Arch霸牛堡」，7日起至1月27日重磅登場；新品「麥芋球」由台灣在地大甲的芋頭製作，外酥內綿，香氣四溢，也從7日起爆漿開賣。摩斯漢堡則自8日起推出限定新品「海老雙蝦堡」、「柚香明太子海洋珍珠堡」，APP跨店取超值雙人組合餐現省百元。

台灣麥當勞指出，「Big Arch霸牛堡」自2024年起在加拿大、德國與澳洲等國家相繼推出，亞洲首發率先在台灣登陸，以芝麻奇亞籽麵包，搭配厚實多汁、牛香四溢的雙層重磅四盎司安格斯牛肉，以三片奶香濃郁的白切達吉事、新鮮爽脆生菜與酸黃瓜，再加上金黃酥脆的炸洋蔥與新鮮洋蔥絲，帶來多重層次的驚喜口感，淋上醬汁，口感絲滑濃郁。

芋頭控必嚐新品「麥芋球」也從7日至1月27日（或售完為止）首度登場。台灣麥當勞表示，鬆軟甜香的芋泥，搭配酥炸的外皮，咬下瞬間酥香好入口，外層金黃香脆、內餡綿密滑順，讓芋頭控一試成主顧，「芋」罷不能。一份5入。

摩斯漢堡則自8日起推出限定新品，「海老雙蝦堡」選用兩尾飽滿完整、份量感十足的白蝦，裹上特製麵衣酥炸，搭配特製日式大阪燒醬與清爽不膩的塔塔醬雙醬組合，堆疊出濃郁的口感。

「柚香明太子海洋珍珠堡」嚴選鮮蝦、魷魚及鮮甜蔬菜等食材製成日式天婦羅，搭配阿拉斯加鱈魚卵製成的明太子醬，結合芥末微嗆風味，讓人一吃再吃。同步登場還有全新副餐組合「雞塊月亮薯組」以及飲品「橙香熱茶」。

8日至1月31日推出期間限定MOS Order APP跨店取超值雙套組合優惠，「海老雙蝦堡」或「柚香明太子海洋珍珠堡」二擇一，搭配月亮薯條、4塊摩斯雞塊及大杯冰紅茶，2組售價438元，原價538元起。

