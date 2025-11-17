麥當勞最受歡迎產品奶昔重新開賣 全台僅12間店有賣 台北市只有這兩家有

麥當勞奶昔是國內消費者一直敲碗的商品，是販售超過30年的經典熱賣產品，已經停賣9年，今宣布11月19日重新開賣。（圖片來源／麥當勞提供）

台灣麥當勞宣布，11月19日10:30起，麥當勞將於12間指定餐廳試賣奶昔，一次推出香草、草莓兩款口味。於販售時段（早上10:30至晚上10:00）至試賣餐廳購買，嘗鮮價單點69元/杯，這個售價和亞洲其他國家差不多。

麥當勞奶昔是國內消費者一直敲碗的商品，是販售超過30年的經典熱賣產品，當年麥當勞經營權更易，就停賣奶昔，於2016年11月下架，沒想到一停就停賣9年，直到今年，台股指數創新高的今年，才重新開賣，網友引頸期盼。

睽違9年，台灣麥當勞奶昔重新上架

麥當勞官方表示，「麥當勞奶昔」採用全球一致的經典配方，其中香草口味散發迷人的香草香氣，與奶昔的純濃奶香完美融合，是奶昔粉絲難以忘懷的經典風味；草莓口味則帶有果香，及微酸微甜的滋味。

但這次也不是全台灣麥當勞都有賣，根據官方的宣布，僅12家限定店銷售，台北市僅有2家麥當勞有賣，分別是台北館前路麥當勞、台北西湖麥當勞，新北市僅重慶路23號的麥當勞。

全台僅12間店銷售，網友反應熱烈

其餘縣市分別有中壢中央餐廳（中壢復興路57號）、竹北自強南餐廳、苗栗頭份餐廳、台中中港四餐廳（臺灣大道二段412號）、彰化金馬餐廳（彰化市金馬路二段55號1樓）、嘉義民雄餐廳（民雄鄉建國路一段18號）、台南大學餐廳（成大旁邊）、高雄五福餐廳（新興區五福二路258號）。以及台灣東部將唯一販售奶昔的花蓮市中正路625號麥當勞。

台灣麥當勞表示，恢復販售後將持續觀察顧客對奶昔的喜好，逐步增加試賣餐廳，目前規劃明年將再有更多餐廳加入試賣行列。麥當勞在韓國首賣後，選購的「奶昔大哥毛毛包」非常受歡迎，台灣麥當勞這次也將引進。

