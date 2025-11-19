麥當勞有狼 男潛入女廁偷拍被活逮下場曝

陳男躲在麥當勞女廁，涉嫌持手機偷拍，被橋頭地院判刑。(記者鮑建信攝)

〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄市陳姓男子躲在麥當勞女廁，涉嫌以手機偷拍，隔間如廁女子查覺有異，驚慌逃出報警。陳男被橋頭地院依觸犯妨害秘密罪，判處有期徒刑4月，得易科罰金。

警方調查，2024年11月27日晚上9點多，被告陳男到麥當勞仁武鳳仁店，躲進女生廁所，涉嫌從隔板上方空隙，以手機偷拍A女如廁。

A女察覺有異，逃出廁所，請店長報請仁武分局處理。警方查扣手機勘驗，陳男僅錄到她臉部畫面，帶回派出所製作筆錄，依涉嫌無故攝錄他人性影像未遂罪，函送橋頭地檢署偵查、起訴，承辦檢察官並認為他涉案情節輕微，聲請法院簡易處刑。

承辦法官開庭調查，陳男應訊始終坦承犯行，並審酌他未與被害人達成和解及取得諒解，判處有期徒刑4月，如易科罰金，以1000元折算1日，仍可上訴。

