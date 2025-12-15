麥當勞永續創新獲肯定 包裝紙「去塑膠淋膜」奪評審團大獎

麥當勞今年7月起將大麥克、麥香魚等盒裝產品轉為包裝紙或紙袋，並全面移除包裝紙內層的塑膠淋膜。（麥當勞提供／朱世凱台北傳真）

面對外食文化盛行、一次性包裝使用量居高不下，台灣速食龍頭麥當勞端出減塑新解方，透過包裝紙全面移除塑膠淋膜的創新作法，一舉奪下2025年食創獎「評審團大獎」，讓速食包裝也能跟上永續潮流。

麥當勞以「包裝紙全面移除塑膠淋膜」參加素有飲食屆奧斯卡獎之稱的「食創獎」，不僅獲得2025年「包裝技術創新獎」三星肯定，更贏下「評審團大獎」，主辦單位表示，由於許多傳統塑膠淋膜材質在高溫下可能釋出塑膠微粒或塑化劑，不僅難以回收，也對人體與環境造成潛在風險，因此移除塑膠淋膜對於外帶食物來說是一項很大的創舉，從源頭降低健康風險。

廣告 廣告

麥當勞移除食品包裝紙內的塑膠淋膜，改以天然澱粉材質或矽材質取代，贏得2025食創獎「評審團大獎」。（麥當勞提供／朱世凱台北傳真）

麥當勞持續以行動推動減塑減廢，透過負責任採購、轉換材質、包裝減量、強化回收舉措，致力減少對環境的負擔，自2008年起就不使用含有PFOA、PFOS等長鏈氟化物的防油劑，更在2024年將所有食品包裝袋轉為無添加氟化物的防油紙，今年7月進一步將大麥克、麥香魚、麥克鷄塊及蘋果派等盒裝產品改用包裝紙或紙袋，更全面移除食品包裝紙內層的塑膠淋膜，改以天然澱粉材質或矽材質取代，預估每年可減少86噸塑膠。

麥當勞向塑膠淋膜說掰掰的同時，為了維持包裝防油防水，同時有更佳的透氣效果，從紙材選擇、功能性材料研發、油墨材質調整到印刷面積的細節設計，光是實驗與測試就歷經近3年時間，且為讓員工和顧客都有好的體驗，連紙張包法都「因堡制宜」縝密設計，讓永續理念自然融入日常中，也盼更多品牌跟進，共同推動產業朝向更環保的未來邁進。

更多中時新聞網報導

「民歌之父」楊弦辭世享壽75歲

經典賽 三本柱缺一 山本參戰 朗希休兵

冒紅疹以為蟲咬 竟是水痘作祟