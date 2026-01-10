麥當勞漢堡變小？「超真實對比照」曝光網酸爆 業者解釋了

國際中心／李紹宏報導

近日中國社群媒體掀起一陣「麥當勞漢堡縮水」的討論熱潮，關鍵詞「麥當勞漢堡馬卡龍」強勢登上微博熱搜榜。這並非該連鎖速食龍頭推出了精緻甜點新品，而是大量消費者對漢堡尺寸日益縮減表示憤怒與失望，紛紛拍下實物照片上傳，譏諷漢堡的體積已經小到像法國甜點馬卡龍，引發全網共鳴。

中國麥當勞的漢堡太小，引發熱議。（圖／翻攝自微博）

許多網友指出，過去給人「分量足、熱量高」印象的麥當勞，如今卻成了變相的「減肥食品」。據消費者實測，漢堡直徑已縮減至僅約8公分，連經典的「雙層牛肉吉事堡」拿在手裡也僅與成年人掌心等大，且厚度明顯變薄。不少食客抱怨「四口就吃完」，完全無法提供應有的飽足感，讓速食原有的平價滿足感大打折扣。

為了證實漢堡體積確實有感縮減，社群平台上出現了各式各樣的「對比挑戰」。網友們隨機拿出身邊的日常物品如雞蛋、耳機盒，甚至是保養品瓶蓋與漢堡並排對照，畫面中漢堡的「精緻小巧」讓視覺對比極為強烈。這些嘲諷意味濃厚的照片在網路上瘋傳，讓「縮水式漲價」的質疑聲浪日益擴大。

針對輿論壓力，中國麥當勞官方對此給出解釋，宣稱產品尺寸並未更動，消費者感受到的差異主要是因為「包裝手法不同」以及「視覺誤差」所致。然而，當媒體進一步追問麵包與肉餅的具體規格是否有所調整時，官方則採取迴避態度不願正面回應。

