麥當勞經典奶昔睽違9年回歸！一喝口感不對勁 他懷念「碎冰版」引爆網友回憶

麥當勞經典奶昔睽違九年回歸限定門市，吸引民眾搶購回味。（圖／麥當勞提供）

連鎖速食品牌麥當勞睽違九年後，近日宣布經典奶昔期間限定重返全台12間門市，消息一出吸引大批民眾排隊搶購。不過有網友近日在PTT發文表示，自己特地前往門市購買這款重出江湖的經典奶昔，卻驚覺口感與印象中有所落差，讓他不禁好奇：「以前的麥當勞奶昔到底是什麼味道？」話題隨即在網上引發熱烈討論。

這名網友近日在PTT發文表示，自己特地前往門市購買這款重出江湖的經典奶昔，卻驚覺口感與印象中有所落差。他指出，記憶中的麥當勞奶昔不僅濃稠，還帶有如同「細碎冰晶」般的微冰沙感，不同於現今類似霜淇淋融化的口感。他更提及，有AI資料指出麥當勞曾經調整奶昔的製作方式，讓他不禁好奇：「以前的麥當勞奶昔到底是什麼味道？」

該篇貼文曝光後，立即引發大批網友共鳴與論戰。部分人直言從未在奶昔中喝過碎冰，「奶昔哪來碎冰？根本就是超甜霜淇淋融化的樣子」、「你是把星冰樂喝錯了嗎」、「從高中喝第一口就覺得是蛋捲冰淇淋打碎而已」、「記得就是很濃很甜，沒冰沙感」、「碎冰是你記錯，可能喝到山寨的」。

不過也有不少網友堅持自己的感受，表示過去的奶昔確實帶有些許冰晶感。「我也記得有細碎的冰感」、「小時候覺得很油、很甜，有碎冰才稍微中和一下膩感」、「印象中有冰沙顆粒，但比飲料店的冰沙細緻許多」、「以前喝一半就給爸媽，因為真的太濃，但有碎冰會舒服一點」。

不同世代對同一款商品出現記憶差異，可能與當年機台設備、配方調整，甚至當地氣溫及保存方式有關，也顯示品牌商品歷經時間演變後，口感與味道記憶在消費者心中留下不同印象。

