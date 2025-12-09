麥當勞聖誕吹混搭風 必勝客花圈比薩升級

聖誕派對來點不一樣的口味吧！麥當勞主打「混搭風」，咖哩風味的搖搖薯條強勢回歸，並推出全新「咖哩辣味麥克雞塊」、「煙燻起司風味醬」與「巧克力三角派」。必勝客升級改版的「聖誕花圈黃金雞比薩」登場，還有專為聚會打造的「聖誕超級大餐」。拿坡里聯手海綿寶寶電影，買套餐抽木漿海綿。肯德基力推雙12優惠，共有12款商品限時買1送1。

麥當勞趁著聖誕節到來前，祭出全新口味商品，像是咖哩風味搖搖薯條再度上陣，濃郁的咖哩味正適合冬天享用。「咖哩辣雞腿堡」、「咖哩雙層四盎司牛肉堡」、「咖哩四盎司牛肉堡」、「咖哩辣味麥克雞塊」、「煙燻起司風味醬」等新品齊發，加上日本熱銷多年的「巧克力三角派」，每一口都是新滋味，即日起至明(2026)年1月27日限時開賣。

必勝客聖誕打卡美食「聖誕花圈比薩」升級成「聖誕花圈黃金雞比薩」，整體肉量增加，花圈中心更放上滿滿滿的酥炸嫩雞球，派對氛圍十足。配合多人分享需求，「聖誕超級大餐」華麗登場，內有聖誕花圈黃金比薩、黑鑽松露火山熔岩餅皮搭配嫩牛大蝦起司大比薩、德國豬腳海陸盛宴拼盤、1.25L飲料，優惠價1,588元。

拿坡里攜手《海綿寶寶電影版：尋寶大冒險》，即日起至明年1月7日購買任一款店內套餐，就能獲得海綿寶寶木漿海綿，共有4款可選。同時端上「招牌牛丼披薩」、「濃起司五重派對」、「金賞烏魚子披薩」等3款新品，內用與外帶特價490元，且都有買大送大好康。

肯德基跟上雙12網購大檔，即日起至12月15日強打12款人氣商品買1送1優惠，品項包含4塊上校雞塊、大份香酥脆薯、雙色轉轉QQ球……等。多人歡聚桶更降價至388元，可以一口氣帶走5塊咔啦脆雞與6顆原味蛋撻，在歡聚時刻滿足每個人的味蕾。

