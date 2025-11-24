麥當勞致賀吉安公所獲全國防災績優公所 楊政道親送三百餘份全餐慰勞

吉安鄉公所近日榮獲「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫－113年全國績優公所」殊榮，展現地方守護家園的韌性與能量。

長期關懷地方事務的麥當勞楊政道董事長聞訊後，特別以實際溫暖行動致賀，並準備三百逾份全餐點親送至吉安鄉公所與鄉民代表會，由鄉長游淑貞、副主席黃金發帶領公所同仁們一同感謝這份來自企業的鼓舞與肯定（見圖）。

游淑貞鄉長表示，一份耕耘就有一份收穫，吉安鄉公所團隊在災害整備、搶災任務上的每一分努力，從清晨出勤、日夜輪值、風雨中24小時不間斷的防救災任務，都是為了守護鄉親的平安。此次獲得全國績優肯定，象徵團隊的專業備受肯定，也再次證明吉安鄉在防災體系中的扎實能量。

楊政道董事長現場向吉安鄉公所致上祝賀，肯定游淑貞鄉長率領團隊在防災救災上的態度與執行力，並以「與有榮焉」形容這份喜悅。他表示，麥當勞用暖心餐點陪伴吉安團隊，共同分享這份辛苦榮耀，未來也會繼續以企業力量支持在地。

代表會黃金發副主席分享，在孩子成長過程中，最難忘的就是「去吃麥當勞」，這份連結讓許多家庭深有感觸。他感謝游淑貞鄉長長期串聯企業、凝聚地方能量，讓公所、企業與鄉親形成穩固合作關係，共同將吉安鄉打造為適性宜居的幸福鄉城。

麥當勞長年以實際行動陪伴地方，從108年起每逢過年吉安鄉清潔隊開工日，楊董事長夫婦都會親自前往清潔隊貼心送上「活力早餐」予辛苦的隊員們，陪伴他們在最繁重的時刻補足體力；除此之外，更長期挹注餐券鼓勵表現優異孩童，關懷弱勢家庭學童配套餐券，讓每位孩子都能感受到被肯定與支持，落實企業對教育與未來世代的關懷。

在公所推動路燈認養上，更以單品券的方式回饋鄉親，認養一盞燈便能獲得一張麥當勞餐券，使吉安鄉的路燈認養量提升三倍，守護社區夜間照明需求；9月23日光復發生洪災時，麥當勞原本準備前往光復送上餐點馳援，可惜因橋斷受阻，楊董事長當下便折返將餐點送回吉安，由公所迅速分送至警消與救災單位，讓第一線人員在緊繃任務中感受到最即時的支持。

鄉長游淑貞再次感謝楊政道董事長與麥當勞長久以來對吉安鄉的支持與相伴，這份不間斷的善意與實際行動，是全體公所同仁珍貴的力量來源。未來公所團隊將帶著這份溫暖與鼓勵，持續提升災害整備能量、深化公私協力，讓吉安成為更幸福、永續樂齡的宜居鄉城。