麥當勞進駐聯發科總部 副董蔡力行親自送餐超驚喜

麥當勞正式進駐聯發科技，副董事長暨執行長蔡力行驚喜現身。（翻攝自MediaTek Taiwan臉書）

知名美系連鎖餐廳麥當勞今（29日）正式進駐聯發科技新竹總部員工餐廳，聯發科副董事長暨執行長蔡力行也驚喜現身，親自參與快閃活動，為同仁送上熱騰騰的祝福。

台灣IC設計龍頭大廠聯發科技今天在臉書粉絲頁上發文表示，聯發科技致力提供同仁多元美味的餐飲服務，全台辦公室與近100間廠商合作，每日平均將近3萬人次用餐。此次聯手麥當勞進駐新竹總部員工餐廳，不僅拓展餐飲選擇的多樣性，更展現公司持續優化員工體驗的承諾。

聯發科粉專指出，在12月29日的開幕日，聯發科技副董事長暨執行長蔡力行更是驚喜現身，親自參與快閃活動，為同仁送上熱騰騰的祝福。從先進的技術研發到優質的餐飲福利，聯發科技始終堅持國際級的高標準，致力打造讓人才「有感」的幸福職場，成為同仁創新突破的後盾！

聯發科全台辦新竹總部餐廳有21家廠商，形成美食街，包括中式、西式、日式、韓式等菜系，也有摩斯漢堡、王品和瓦城便當，飲料則包括星巴克、五十嵐等知名品牌。

