麥當勞門口有千鈔 情侶檔「你撿我收」下場出爐

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林姓女子與王姓男友發現基隆麥當勞前地上有6張千元大鈔，竟起貪念，侵吞入己，被檢方起訴侵占遺失物罪。基隆地院法官審酌2 人已坦承犯行，且獲失主當庭原諒，判處2人均免刑。(記者林嘉東攝)

〔記者林嘉東／基隆報導〕不是自己的東西千萬不能拿！林姓女子與王姓男友去年凌晨在基隆麥當勞門口，見地上有6張千元大鈔，竟起貪念，侵吞入己。基隆地院審理後，審酌2 人已坦承犯行，並全數賠償，且獲失主當庭原諒，法官認情節輕微、顯可憫恕，依林、王犯共同侵占遺失物罪判處2 人均免刑。

判決指出，林女與王男前年7月24日凌晨0時許，搭車至基隆市信一路麥當勞用餐，下車發現邱姓男子遺落的6000元；王男先拾起4000元交給林女，隨後現場一名不知情友人誤認錢是王男掉的，幫忙撿起餘下2000元交還王男；2人得手後搭車離去，未報警交給警察或店家，尋覓失主。

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邱男發現6000元掉了報警後，警方調閱監視器循車號追查，查到林、王撿走6000元；林、王到案後坦承不諱，被檢方依侵占遺失物罪起訴。

法院審理時，2人與邱男達成調解，並完成賠償，邱男更到庭表示同意法官給予免刑；法官認為，被告兩人因一時失慮觸法，犯後態度良好，且已賠償損失，符合刑法第61條「情節輕微、顯可憫恕」規定，認判刑仍嫌過重，判處2人免除其刑。

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