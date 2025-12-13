麥當勞雞塊竟未熟！新竹縣衛生局稽查 業者道歉認疏失

近日，新竹縣一名顧客在當地的麥當勞購買雞塊時，驚訝地發現雞塊內部未完全熟透，呈現淡粉紅色。該顧客在社交平台Threads上發文，表達對此事件的擔憂，並引起廣泛關注。新竹縣衛生局隨即派出稽查人員進行調查，要求業者落實員工教育訓練，並加強產品品質管理，以維護顧客的飲食安全。

新竹縣有民眾於社群平台Threads上發文指出，近日到連鎖速食餐飲店購買雞塊，發現有未完全煮熟之情形。然而，新竹縣政府衛生局13日已派稽查人員前往店家稽查，本次查核店家環境衛生部分，除外部開放空間即得來速環境發現有病媒蹤跡外，其餘均符合規範，另製餐流程皆依公司規定之程序進行，現場食材及產品保存溫度均符合食品良好衛生規範準則。

廣告 廣告

新竹縣政府衛生局今(13)日派稽查人員前往案發速食餐飲店稽查，了解現場食材及產品保存方式。（圖／新竹縣政府提供）

新竹縣衛生局說明，本次查核店家環境衛生部分，除外部開放空間即得來速環境發現有病媒蹤跡外，其餘均符合規範，另製餐流程皆依公司規定之程序進行，現場食材及產品保存溫度均符合食品良好衛生規範準則。針對本次事件經店家表示，目前有僅一位顧客投訴，已於反映當下提供貴賓卷以為賠償處置。

新竹縣政府衛生局今(13)日派稽查人員前往案發速食餐飲店稽查，了解現場食材及產品保存方式。（圖／新竹縣政府提供）

新竹縣衛生局提醒食品業者，依據食品安全衛生管理法第8條第1項規定，食品業者之從業人員、作業場所、設施衛生管理及其品保制度，均應符合食品之良好衛生規範準則。若經命限期改正，屆時未改正者，可依同法第44條處新臺幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

新竹縣政府衛生局今(13)日派稽查人員前往案發速食餐飲店稽查，了解現場食材及產品保存方式。（圖／新竹縣政府提供）

麥當勞則發聲明表示：「麥當勞重視顧客用餐經驗，經查，該顧客所反應之情事，係因作業疏失，產品炸製時間未完全所致。對於顧客拿到不符炸製標準產品，餐廳主管接獲反映後，立即表達誠摯的歉意。同時嚴正要求餐廳，務必遵守標準作業程序，並於出餐前確實檢視產品品質；後續將持續加強餐廳管理及人員訓練，避免類似情事再次發生。」

延伸閱讀

LINE官方揭「5大詐騙花招」 索取認證碼小心被盜帳號

8分鐘8張罰單！長輩從醫院回家「被盯上」慘噴9600 網論戰

8類電器「待機」仍耗電！隨手拔插頭減碳護荷包