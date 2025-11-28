麥當勞高雄30年老店驚傳歇業 一票在地人喊：時代的眼淚

高雄文化中心麥當勞傳出今年11月30日結束營業，在社群上引發討論。（圖／翻攝自臉書／高雄粉 Kaohsiungfans）

麥當勞方便快速又美味，進軍台灣至今在各縣市幾乎都有分店，近期傳出經營長達30年的高雄文化店公告在11月30日結束營業，即便有知情人士透露，附近的文化二店將開始試營運，但不少在地人對於又一間從小吃到大的店熄燈，紛紛感嘆「時代的眼淚」。

在地臉書粉絲專頁「高雄粉 Kaohsiungfans」發文指出，高雄文化中心麥當勞將於11月30日結束營業，這間分店也是繼五福、左營、鳳山中山、十全之後最老的麥當勞，從1995年開業至今已有30年。而文化店因租約到期，確定在星期日下午13時結束營業。

麥當勞文化店外也有貼出結束營業公告，與好鄰居們說歇業消息之外，也透露「高雄文化二餐廳預計12月1日6點起試營運，謝謝大家過去的喜愛與陪伴，將在新址繼續為顧客服務」。

貼文一出，底下湧入許多在地網友留言，「就算只是搬30公尺，青春歲月也完全消失了」、「當初我還在隔壁讀書」、「從小吃到大的店要收了還真是難過，以前還會有麥當勞叔叔帶活動，現在大概都看不到了」、「時代的眼淚」、「年輕時的回憶啊」、「懷念的麥當勞，從小吃到大」。

