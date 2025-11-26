麥當勞「內用杯」喝飲料！台中女控「消化道灼傷」業者回應了

記者羅欣怡／桃園報導

桃園市議員詹江村接到民眾投訴，表示使用麥當勞內用杯喝飲料後身體不適。（圖／資料畫面）

桃園市議員詹江村今（26日）在臉書發文，指出有民眾日前在麥當勞台中大雅店，使用內用杯喝飲料後灼傷消化道，懷疑杯子摻有清潔液。詹江村替民眾詢問麥當勞，僅得到「要問總公司」的回應，讓他不滿公布事件。對此，麥當勞表示重視客人意見，「經查當日相關設備與流程、及其它顧客均無異狀，將持續關注。」

詹江村指出，該名消費者日前使用麥當勞提供的內用杯喝飲料後「感覺奇怪並且不舒服」，當下跟店內的幹部反應，對方卻反問「妳覺得奇怪，幹嘛還一直喝？」消費者告知食道不舒服，對方還要她「休息一下下就好。」

民眾提供診斷證明。（圖／翻攝自詹江村臉書）

詹江村說，這名客人回家後愈來愈不舒服，當晚就送急診室，診斷出「消化道灼傷」的情形，家屬也質疑，是否是業者使用了「違法清潔液」，於是才會向自己投訴。

詹江村表示，他致電詢問門市「是否有這個客人」、「有沒有這件事」等問題，卻只得到「由總公司回應」的答案，要麥當勞踹共不要迴避。

麥當勞發聲明表示，「關於11月21日顧客至餐廳櫃台反映飲料有異味，麥當勞非常重視；我們除第一時間關心並陪同就醫與回診，同時全面檢視餐廳相關設備和員工操作程序，確認皆正常，餐廳當日亦無接獲其他顧客相關反映。後續我們將持續關注顧客身體情況，再次提醒餐廳務必落實各項標準作業流程，並積極配合主管機關的監督。」

