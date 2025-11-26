即時中心／廖予瑄報導

近日有網友在網路上發文，稱在麥當勞用餐時，以衛生紙擦拭店內使用的塑膠環保杯，結果竟擦出黑色污垢，讓他直呼，「這不知道是第幾個人留下的痕跡？而且我到底吃了幾個人的口水？」，並引發網友熱議。對此，麥當勞官方也回應，內用杯飲料回收後，會先人工沖洗，再放進德國品牌清洗機，以食品用洗潔劑清洗，以有效殺菌、確保清潔衛生。今（26）日台中市政府指出，食安處雖無查獲違規，但已將其列入加強查核對象。

廣告 廣告

日前有民眾在社群平台Threads上發文表示，每次吃麥當勞內用都很疑惑環保杯到底會不會乾不乾淨，因此心血來潮用衛生紙把杯口邊緣擦一次，才發現全部都是黑黑的汙垢，「X！超超超超超級噁！」，並質疑，「所以這不知道是第幾個人留下的痕跡？而且我到底吃了幾個人的口水？」

對此，麥當勞也在24日回應，「台灣麥當勞餐廳所使用的內用飲料杯，是以穩定性最高的食品用級PP塑膠製作，耐用溫度自攝氏-5至110度，無添加雙酚A或塑化劑」，並指出，內用杯飲料回收後，會先人工沖洗，再放進德國品牌清洗機，以食品用洗潔劑，透過攝氏80到85度的高溫水中清洗，「以有效殺菌、確保清潔衛生。」

事件持續發酵，中市府今日表示，日前接獲民眾通報，在台中某麥當勞分店購買飲料飲用後，出現身體不適情形；因此隨即派員前往該店稽查，「經查核，餐具清洗設備、流程與清潔劑管理，並隨機抽樣檢視飲料杯清潔狀況，結果未發現異樣。」

此外，中市府也表示，業者現場作業環境及人員衛生，尚符合「食品良好衛生規範準則」規定；不過，因為有民眾對於店家的食安問題產生疑慮，中市府為求慎重，已將業者列為加強查核對象，「後續將不定期派員稽查，以維護食品安全與民眾健康。」

原文出處：快新聞／麥當勞「內用環保杯」擦出黑垢 中市府：查無違規

更多民視新聞報導

最新／台南鐵皮倉庫失火延燒2建物 濃煙密布畫面曝

最新／香港世紀大火！整排高樓陷火海 消防員殉職已12死16傷

賴清德「證實」中國2027年武統台灣？總統府駁斥：錯誤解讀

