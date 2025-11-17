麥當勞「奶昔大哥」毛毛包11/19開搶 經典奶昔回歸限定門市試賣

麥當勞的經典角色「奶昔大哥」以其呆萌的紫色形象風靡全球，這股魅力即將在台灣掀起一波熱潮。自11月19日起，台灣麥當勞將推出兩款限量商品：「奶昔大哥毛毛包」和台灣限定的「奶昔大哥購物袋」，同時還有備受期待的經典奶昔試賣活動，讓粉絲們不容錯過。

▲ 麥當勞的經典角色「奶昔大哥」以其呆萌的紫色形象風靡全球，這股魅力即將在台灣掀起一波熱潮。（圖／麥當勞）

奶昔大哥限量商品：療癒可愛，搶購熱潮

「奶昔大哥毛毛包」去年在韓國首度推出後，迅速成為社群媒體上的熱門話題。這款毛毛包不僅完美呈現奶昔大哥圓滾滾的可愛外型，還以柔軟的毛絨材質療癒人心，實用性也不容小覷，可用來收納零錢、耳機等小物。這次在台灣，粉絲們可以在麥當勞餐廳以149元的優惠價加購（需搭配套餐），或以199元單獨購買，每人每筆消費限購4個。

▲ 「奶昔大哥毛毛包」去年在韓國首度推出後，迅速成為社群媒體上的熱門話題。（圖／麥當勞）

同時推出的「奶昔大哥購物袋」則是台灣限定商品，以奶昔大哥的招牌笑臉為設計，袋身採用100%回收塑料製成，輕巧耐用，售價僅59元。這款購物袋不僅環保，還能成為日常生活、旅遊與購物的好夥伴，喜愛奶昔大哥的粉絲們千萬不要錯過。

經典奶昔試賣：香草與草莓口味重磅回歸

除了限量商品，麥當勞的經典奶昔也將於11月19日起在全台12間指定餐廳試賣，提供香草和草莓兩種口味。香草奶昔以其迷人的香草香氣與濃郁的奶香完美融合，讓人回味無窮；草莓奶昔則帶有微酸微甜的果香，搭配冰涼滑順的口感，讓每一口都充滿療癒的好心情。

▲ 經典奶昔試賣：香草與草莓口味重磅回歸。（圖／麥當勞）

奶昔採用「現點現做」的方式，以確保最佳品質，每間餐廳每小時最大供應量約90杯，售價為69元/杯（試賣期間優惠價）。顧客可至麥當勞官網查詢試賣餐廳的詳細資訊，並於販售時段（早上10:30至晚上10:00）前往購買。

試賣餐廳與購買須知

此次奶昔試賣的12間餐廳包括台北館前、台北西湖、板橋重慶、中壢中央、竹北自強南、苗栗頭份、台中中港四、彰化金馬、嘉義民雄、台南大學、高雄五福及花蓮中正。顧客需於專屬櫃檯購買，其他通路如自助點餐機、得來速、手機點餐與外送平台暫不開放。

麥當勞表示，將根據顧客的反應逐步增加試賣餐廳，預計明年將有更多地點加入試賣行列。喜愛奶昔的朋友們，這次的活動不僅是品嚐經典滋味的好機會，也是收藏限量周邊商品的絕佳時機，千萬不要錯過！

