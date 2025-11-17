麥當勞「奶昔大哥」毛毛包11/19開搶 經典奶昔回歸限定門市試賣
麥當勞的經典角色「奶昔大哥」以其呆萌的紫色形象風靡全球，這股魅力即將在台灣掀起一波熱潮。自11月19日起，台灣麥當勞將推出兩款限量商品：「奶昔大哥毛毛包」和台灣限定的「奶昔大哥購物袋」，同時還有備受期待的經典奶昔試賣活動，讓粉絲們不容錯過。
▲ 麥當勞的經典角色「奶昔大哥」以其呆萌的紫色形象風靡全球，這股魅力即將在台灣掀起一波熱潮。（圖／麥當勞）
奶昔大哥限量商品：療癒可愛，搶購熱潮
「奶昔大哥毛毛包」去年在韓國首度推出後，迅速成為社群媒體上的熱門話題。這款毛毛包不僅完美呈現奶昔大哥圓滾滾的可愛外型，還以柔軟的毛絨材質療癒人心，實用性也不容小覷，可用來收納零錢、耳機等小物。這次在台灣，粉絲們可以在麥當勞餐廳以149元的優惠價加購（需搭配套餐），或以199元單獨購買，每人每筆消費限購4個。
▲ 「奶昔大哥毛毛包」去年在韓國首度推出後，迅速成為社群媒體上的熱門話題。（圖／麥當勞）
同時推出的「奶昔大哥購物袋」則是台灣限定商品，以奶昔大哥的招牌笑臉為設計，袋身採用100%回收塑料製成，輕巧耐用，售價僅59元。這款購物袋不僅環保，還能成為日常生活、旅遊與購物的好夥伴，喜愛奶昔大哥的粉絲們千萬不要錯過。
經典奶昔試賣：香草與草莓口味重磅回歸
除了限量商品，麥當勞的經典奶昔也將於11月19日起在全台12間指定餐廳試賣，提供香草和草莓兩種口味。香草奶昔以其迷人的香草香氣與濃郁的奶香完美融合，讓人回味無窮；草莓奶昔則帶有微酸微甜的果香，搭配冰涼滑順的口感，讓每一口都充滿療癒的好心情。
▲ 經典奶昔試賣：香草與草莓口味重磅回歸。（圖／麥當勞）
奶昔採用「現點現做」的方式，以確保最佳品質，每間餐廳每小時最大供應量約90杯，售價為69元/杯（試賣期間優惠價）。顧客可至麥當勞官網查詢試賣餐廳的詳細資訊，並於販售時段（早上10:30至晚上10:00）前往購買。
試賣餐廳與購買須知
此次奶昔試賣的12間餐廳包括台北館前、台北西湖、板橋重慶、中壢中央、竹北自強南、苗栗頭份、台中中港四、彰化金馬、嘉義民雄、台南大學、高雄五福及花蓮中正。顧客需於專屬櫃檯購買，其他通路如自助點餐機、得來速、手機點餐與外送平台暫不開放。
麥當勞表示，將根據顧客的反應逐步增加試賣餐廳，預計明年將有更多地點加入試賣行列。喜愛奶昔的朋友們，這次的活動不僅是品嚐經典滋味的好機會，也是收藏限量周邊商品的絕佳時機，千萬不要錯過！
更多eNews報導
精神病裝的？土城惡男「不哭了」 拘留一夜吃飽睡足、氣色良好
18億Gmail用戶注意！Google發布紅色警報：接到「1類電話」立即掛斷
其他人也在看
網友敲碗成功！麥當勞奶昔回來了12間門市搶先試賣
網友敲碗成功，停賣9年的麥當勞奶昔回來了，19日起在12間麥當勞門市搶先試賣，台灣麥當勞表示，恢復販售後將持續觀察顧客對奶昔的喜好，逐步增加試賣餐廳，目前規劃明年將再有更多餐廳加入試賣行列。台灣麥當勞販售超過30年的經典產品奶厝於2016年11月下架，主要是機器隨著老舊陸續淘汰，銷售奶昔的分店也逐年自由時報 ・ 13 小時前
麥當勞奶昔回來了！韓國同款「超療癒小物」11/19開賣
奶昔大哥回來了！麥當勞的經典角色「奶昔大哥」以其呆萌的紫色形象風靡全球。台灣麥當勞自11月19日起將推出與韓國同款的「奶昔大哥毛毛包」，以及台灣限定、100%回收塑料製成的「奶昔大哥購物袋」，兩款奶昔大哥限量商品療癒可愛；同時，自11月19日起，麥當勞奶昔也回來了，首先在12間指定餐廳試賣，有香草、草莓兩款風味。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
麥當勞奶昔回來了！全台12間門市限定販售 同步推出超萌「毛毛包」
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導台灣麥當勞近日宣布「奶昔」回歸！自11月19日起，將在全台12間指定門市販售，有香草、草莓兩款風味。同時將推出與韓國...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
「奶昔大哥」來了！麥當勞11/19限量開賣 肯德基祭47折優惠
台灣麥當勞將於11月19日推出在韓國引發熱潮的「奶昔大哥毛毛包」，同時台灣限定的「奶昔大哥購物袋」也將同步開賣。此外，麥當勞奶昔也將回歸，首波於12間指定餐廳試賣，提供香草、草莓兩種口味。中天新聞網 ・ 10 小時前
群益00992A 12／8開募
今年5月甫問世的主動式台股ETF已成為投資人新寵，其受益人數節節飆升創下新高，從5月2日首檔的6,422人，至今每月都呈現正成長，受益人數已來到近40萬人，短短不到七個月，成長率高達55倍。顯示出主動式台股ETF越來越受投資人青睞。近期各投信也積極搶進市場，為台股更增添資金活水，其中全台首檔鎖定台股科技股的主動式ETF，主動群益科技創新（00992A）更是備受注目，該ETF採季配息，掛牌價為新台幣10元，預定於12月8日展開募集。工商時報 ・ 21 小時前
盤前／台積電10月業績唱旺！ 14檔供應鏈必看
台積電先進製程受到矚目，近期屢屢被傳漲價，中信投顧看好台積電供應鏈包括弘塑（3131）、志聖（2467）於台積電(2330)、日月光投控(3711)設備供應鏈地位。中信投顧認為，台積電專注於高毛利先進封裝製程（>=50%）者，如：COW、CoWoS-L Gen 2、CoPoS、SolC，將低毛利率者，如：CoWoS-S/L/R oS 段、CoW-S/R 段外包給矽品、日月光、Amkor。台積電與日月光投控於 Semicon Taiwan 2025 中成立3DIC 聯盟，主要解決良率問題中80%設備、20% 材料衍生問題，並納入多家 AOI、AOM 廠商，如：倍利科、政美應用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
迎除息潮 主動式ETF年化配息率9%吸睛
【記者柯安聰台北報導】隨著台股ETF掛牌檔數越來越多，今年來更有主動式台股ETF加入，也讓每月的除息大秀廣受投資大眾關注，以11月來看，將在下半旬迎來台股ETF除息潮，共計有30檔產品先後除息，當中又...自立晚報 ・ 6 小時前
停賣9年！麥當勞奶昔真的回來了「全台12店限定販售」 韓國超夯毛毛包也買得到
連鎖速食餐廳麥當勞的經典品項「奶昔」已在台灣停賣9年，如今業者宣布將自11月19日起「限定回歸」，全台只有12家餐廳會販售，同時還會上架和韓國同款的「奶昔大哥毛毛包」以及台灣限定的「奶昔大哥購物袋」。鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前
日本欲開放核武部署! 修「非核三原則」 外媒：可能仿北約「核共享」模式
[Newtalk新聞] 近年來，西太平洋地區的緊張局勢不斷升溫，越來越多國家希望透過加強軍備的方式，應對未來可能爆發的衝突。近期有日本媒體報導稱，新任首相高市早苗正在考慮修訂「安保三文件」以及「非核三原則」，進一步強化日本自身的軍力與駐日美軍的核威懾能力，日本可能部署美軍核武器的話題也再次成為國際輿論的討論焦點。 根據日本《共同社》報導，高市早苗目前正考慮推動包含「國家安全保障戰略」( NSS )、「國家防衛戰略」( NDS ) 以及「防衛力整備計畫」( FYDP ) 在內的「安保三文件」修改，以增加日本在國防領域的支出。與此同時，高市早苗也計畫調整日本自 1967 年實施至今的「非核三原則」，在維持「不擁有」、「不生產」等原則的前提下，修改「不引進」的原則，開放美國在日本部署核武器。 日本首相高市早苗（右二） 圖：翻攝自首相官邸的X 報導稱，高市早苗認為，如果日本繼續堅持「不引進」核武器的原則，就無法允許裝載核武器的美軍艦艇停靠日本。在這樣的情況下，倘若發生危及日本國家安全的「突發事態」，駐日美軍的核威懾能力將被大幅降低，甚至可能對日本的國家安全造成危害。 除了高市早苗外，包含前首相新頭殼 ・ 11 小時前
超狂套房！月租7千附贈6千餐券 房東「保證安全」曝佛心原因
高雄一位專賣辦桌菜色便當的曾老闆，最近在網路上拋出一個超吸睛的租屋方案，一間套房月租僅要7000元，更佛心加碼每日200元的餐費補助，這意味著房客不僅能以超值價格租屋，還能天天品嘗到老闆親手製作的澎湃便當。消息一傳開，立刻引發網友熱議，不少人疑心是否暗藏玄機。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
北市文山、南港區社宅 增3間非營利幼兒園
台北市教育局今宣布新增3間非營利幼兒園，分別是文山區樟新水岸社宅的「樟新水岸」、興隆社宅E區的「萃湖」，以及南港區經貿社宅的「經貿」非營利幼兒園，設有二歲專班及三至五歲班，正在招生中，報名事宜和剩餘名額可洽各園所。截至114學年度，包含非營利幼兒園及職場互助教保服務中心，全市累計88間非營利教保服務自由時報 ・ 12 小時前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 11 小時前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 1 天前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
愛喝茶快注意！哈佛醫驚揭「7糟糕習慣」：胃和肝慘了、糖尿病風險狂增
國人喜喝茶，無論是罐裝茶或手搖飲，甚至自行現泡，都很受歡迎，不過專家警告，如果喝茶的習慣不佳，就算是號稱健康的茶飲，恐怕也會傷害你的胃和肝臟，並指出「7種糟糕的喝茶習慣」！三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
雞排之亂疑本尊道歉了！坦承自己並非台大生 這週五發雞排、現身說明
上週鳳凰颱風襲台，一名自稱台大大氣系的網友在匿名粉專「黑特帝大」發文預測「台北至少放2天颱風假」，若預測失準就請雞排和珍奶，不過最後卻放鳥數百位前往現場等待的民眾。事後有數篇自稱是原PO的網友發文道歉，昨日晚間還有一篇貼文自稱「我是這次雞排之亂的罪魁禍首」，坦承自己並非台大生，並表示將於11月21日中午12點半在公館捷運站2號出口外發放雞排，不過再度被質疑是假的。太報 ・ 15 小時前
他爆「發雞排跳票是淡X畢業生」 被台大女友戴綠帽報復：想毀了大氣系
日前一名台大網友在臉書「黑特帝大」發出祭品文，喊話賭上台大大氣系招牌，預測「台北至少放2天颱風假」，如果都沒放就各請300份，祭品文強調16日中午兌現，現場湧入400人排隊卻被放鳥。就有人爆料，其實這名男子是因就讀大氣系的女友讓他戴綠帽，才出招報復，再度引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
MLB/大谷翔平續穿金標球衣！全聯盟僅6人享殊榮
道奇二刀流球星大谷翔平下季將續穿「金色大聯盟Logo」的金標球衣！大谷翔平蟬聯國聯年度MVP，因此得以享有全大聯盟僅6人的殊榮。中天新聞網 ・ 13 小時前