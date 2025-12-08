麥當勞「巧克力三角派」台灣開賣時間曝 再加碼大薯、雞塊買1送1

生活中心／賴俊佑報導

免飛日本也能吃到！台灣麥當勞首次限量開賣「巧克力三角派」，並全新推出咖哩辣味麥克鷄塊、咖哩風味搖搖薯條以及咖哩風味漢堡系列，另外歡慶麥當勞APP上線2週年，有機會獲得大薯、4塊麥克鷄塊買1送1優惠；另外，漢堡王即日起推出法式芥末豬排堡買1送1，捲捲德腸堡系列持續熱賣。

免飛日本！台灣麥當勞也開賣「巧克力三角派」

粉絲敲碗成功！日本直送熱賣「巧克力三角派」首度登場 ，選用香酥鬆軟的千層可可派皮，包裹著滑順濃郁的巧克力內餡，入口瞬間在口中緩緩化開，恰到好處的香甜與酥脆口感完美交織，帶來溫潤而濃厚的味覺享受，完美呈現日本道地美味，12月10日至2026年1月6日限量開賣。

麥當勞全新推出「咖哩風味搖搖薯條」。(圖／台灣麥當勞提供）

麥當勞全新推出「咖哩風味漢堡」系列。(圖／台灣麥當勞提供）

台灣麥當勞全新推出咖哩搖搖薯條、咖哩漢堡系列

麥克鷄塊是不敗人氣王，每年顧客可以吃掉 25 座台北大巨蛋，台灣麥當勞全新推出咖哩辣味麥克鷄塊，以黃金比例調配鷄胸和鷄腿，佐以印度風味咖哩粉和十餘種香辛料調製而成，外層再裹上印度Teja 辣椒碎片與巴西利葉，層層堆疊出濃厚辛香與豐富香氣，12月10日至2026年1月27日限期供應，同步推出全新 「煙燻起司風味醬」，以多種香料融合起司鹹香，伴隨煙燻氣息，提供一沾即上癮的絕妙口感。

台灣麥當勞睽違多年再度推出咖哩風味搖搖薯條，以多種印度風味香料調製的咖哩風味搖搖粉，為薯條增添多層次又濃厚的風味，12月10日至2026年1月6日限量供應。

此外，台灣麥當勞再以日式咖哩的溫潤香甜為靈感，推出全新「咖哩風味漢堡」系列。「咖哩辣鷄腿堡」選用整塊勁辣鷄腿排結合日式甜口咖哩，醇厚香氣與甘甜風味交織，展現層次豐富的風味；「咖哩雙層四盎司牛肉堡」與「咖哩四盎司牛肉堡」則以多汁牛肉搭配同款日式咖哩醬，濃郁醬香襯托肉汁鮮美，打造香氣與口感兼具的冬季美味，12月10日至2026年1月6日限量供應。

麥當勞APP歡慶上線2週年，推出一系列優惠。(圖／台灣麥當勞提供）

麥當勞APP上線兩週年 這天有大薯、雞塊買1送1優惠

迎接麥當勞APP上線滿兩週年，12月17日至2026年1月6日連續三週推出週年優惠活動，週週優惠大放送，共可省1,500元起；點數回饋品項全面5折起，單點品項5折、套餐品項75折，還有週週加碼主題遊戲，不僅天天可玩，中獎率還百分之百！從耶誕節歡慶到新年，首波「週年慶轉出買一送一」遊戲，自12月17日起至12月23日登場；第二波「High翻聖誕翻出新品優惠」遊戲，自12月24日起至12月30日接力；第三波「新年迎滿福刮出好運堡滿足」遊戲，自12月31日起至2026年1月6日壓軸亮相。

漢堡王法式芥末豬排堡買1送1(圖／台灣漢堡王提供）

漢堡王法式芥末豬排堡買1送1 捲捲腸系列持續熱賣

漢堡王全台門市即日起推出「法式芥末豬排堡買1送1」，炸豬排外層金黃香脆，淋上帶點水果清香、甜中帶酸的法式芥末醬，濃郁而不膩。

捲捲腸旋風再度襲來！Q脆腸衣包裹著多汁肉餡、帶有煙燻風味的香腸，捲成漩渦造型再夾進漢堡裡，就是讓眾多吃貨為之瘋狂的捲捲德腸堡系列，漢堡王即日起至2026年1月5日限期推出捲捲德腸堡、捲捲德腸烤牛堡和捲捲德腸脆雞堡共3種口味。

