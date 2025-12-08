麥當勞12/10開賣日本巧克力三角派 咖哩辣味鷄塊、搖搖薯限定菜單一次看

麥當勞宣布將於2025年12月10日起，以「濃郁咖哩」與「日系甜點」為兩大主軸推出冬季限定菜單。



新品陣容包括採用印度香料調製的「咖哩辣味麥克鷄塊」、搭配的「煙燻起司風味醬」，以及睽違多年回歸的「咖哩搖搖薯條」；漢堡系列則以日式甜口咖哩為基底，推出「咖哩辣鷄腿堡」與兩款四盎司牛肉堡；同時，日本麥當勞人氣甜點「巧克力三角派」也將首度引進台灣；配合新品上市，品牌特別邀請日本知名舞團Avantgardey擔任代言人，透過獨特舞蹈演繹「搖沾」吃法。



「咖哩辣味麥克鷄塊」自2025年12月10日起至2026年1月27日販售（或售完為止）；咖哩風味「搖搖薯條」自2025年12月10日起至2026年1月6日販售（或售完為止）；「咖哩風味漢堡系列」自2025年12月10日起至2026年1月6日販售（或售完為止）；「巧克力三角派」自2025年12月10日起至2026年1月6日（或售完為止）。



此外，為慶祝麥當勞APP上線滿兩週年，2025年12月17日起至2026年1月6日展開連續三週的週年慶活動，不僅點數兌換全面5折起，更推出中獎率百分之百的主題遊戲。

第一週 ：12月17日起至12月23日止推出「週年慶轉出買一送一」

第二週 ：12月24日起至12月30日止推出「High 翻聖誕翻出新品優惠」

第三週 ：12月31日起至2026年1月6日止推出「新年迎滿福刮出好運堡滿足」

（本文由 Newspie新聞派授權轉載，原文在此）