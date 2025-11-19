麥當勞30年前「員工任職週年禮」曝光！網驚喊別丟：價值破萬

網友曬出30年前麥當勞任職1年週年禮物。圖／翻攝自迷你廢物俱樂部

一名網友在臉書社團「迷你廢物俱樂部」分享，30年前在連鎖速食品牌麥當勞任職1年，收到公司送的「週年禮物」，為麥當勞Logo戒子，並以精美外盒包裝，相當高級；貼文一出，網友也曬出自己收藏的週年禮，大讚「絕對可以當傳家寶」相當值得收藏。

一名網友在臉書社團曬出30年麥當勞送的週年禮物，當時任職滿1年，得到麥當勞Logo金色戒子1枚，並用黑色精美盒子包裝，相當高級；貼文一出，網友也曬出工作滿10年獲得的限定名牌，該名牌純金重量達2.8克、純銀重量達218克，直言「很有質感」。

廣告 廣告

網友曬出30年前麥當勞任職1年週年禮物。圖／翻攝自迷你廢物俱樂部

網友表示，若以名牌為例，現今大約值1.8萬元新台幣，甚至1克黃金就超過4千元台幣，非常適合當傳家寶；其中一名網友表示，曾經領過麥當勞「最佳服務員的絲巾和鏟子」，笑說當時「整理垃圾桶整理到一半被叫到櫃檯然後領獎」，雖然「滿頭問號」，不過回過頭看，「值不值錢不在東西的價格，而是在人心裡的價值」。

友曬出麥當勞任職週年名牌，價值破萬。圖／翻攝自迷你廢物俱樂部

一名資深員工也解釋，事實上任何一家分店開店的第1批員工都有1個拓業者的別針，任職滿1年就有戒子，其中男生的戒子會較女生戒子大一些，且各種層面禮物都有；麥當勞員工任職週年禮物挖出，當時公司的心意、員工回憶收藏至今，相當值得。



回到原文

更多鏡報報導

峇里島飯店遭臭蟲肆虐！她入住後吐血、發高燒 2天後宣告不治

太帥遭盜圖15年！健身教練如「愛情詐騙代言人」 檢察官也上當

等了9年...麥當勞奶昔回歸！民眾目測200人排隊嚇傻：以為大明星來