麥當勞AI廣告大翻車！稱聖誕節一年最糟時刻

▲麥當勞荷蘭近日推出一支由AI生成的聖誕節廣告，內容描繪了聖誕節的混亂景象，稱其為「一年中最糟糕的時刻」，結果後引發強烈反彈。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 麥當勞荷蘭近日推出一支由AI生成的聖誕節廣告，內容描繪了聖誕節的混亂景象，稱其為「一年中最糟糕的時刻」，提醒消費者在聖誕假期「躲進」麥當勞保平安。然而，廣告曝光後引發強烈反彈，遭到網友群起砲轟，最終麥當勞10日宣布將廣告緊急撤下。

根據《衛報》報導，這支名為「一年中最糟糕的時刻」的廣告，呈現了聖誕老人被堵在車流中，一位滿載禮物的荷蘭自行車騎士在雪地裡滑倒，在家中聚餐的家人們炒作一團，在各式各樣的混亂中，廣告最後告訴大家躲進麥當勞，待到1月份，就能夠安然度過次聖誕假期。

廣告曝光後引發負評如潮，一位網友表示「這支廣告徹底毀了我的聖誕心情」。

麥當勞荷蘭10日發表聲明表示，已將廣告撤下，「廣告旨在展現荷蘭民眾在節日期間面臨的壓力時刻，然而，根據網路的反饋和媒體的報導，我們注意到對許多客人來說，聖誕假期這段時間是『一年中最美好的時光』」。

廣告公司解釋變成提油救火

該廣告的製作公司執行長布瑞吉（Melanie Bridge）在社群網路上為其使用AI辯護，強調廣告製作中也有真人參與，「這項製作工作投入的時間遠遠超過傳統拍攝，十個人，五週，全職參與」。布瑞吉表示，「使用AI從來都不是要取代傳統工藝，而是要擴展工具箱。遠見、品味、領導力...這些永遠都是人類的特質」。

不過布瑞吉這番解釋網友並不買單，紛紛留言質疑說「那麼那些原本應該參與其中的人呢？演員、合唱團呢？」、「與傳統的實景拍攝相比，像這樣的廣告項目只有10個人參與，人數非常少」。

之前可口可樂推出AI生成的廣告就曾遭到強烈反對，但麥當勞還是再度重蹈覆轍。而麥當勞這支「一年中最糟糕的時刻」的聖誕廣告，又挑逗起AI反人類、摧毀傳統節日文化的敏感神經。

