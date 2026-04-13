白沙屯媽祖進香現場實況、目前位置、路線一次看
麥當勞APP點餐送雞塊 CUBE卡獨享12%高回饋
春日食慾漸開，正是大啖美食之際。麥當勞為搶商機，透過APP釋出消費滿額送雞塊的好康，並力推全新「麥粉市集」。肯德基開賣「無骨雞腿霸」，大口咬雞腿不用吐骨。必勝客為迎接母親節，找來「漢來海港」與「吳寶春麥方店」聯名打造新品。拿坡里再推「敲碗系美食」，限時「買炸雞送蛋塔」。
麥當勞為加快點餐效率，自去(2025)年起全面整合「手機點餐」與「歡樂送2.0」功能，打開手機APP就能完成內用、外帶與得來速點餐。為讓更多消費者體驗手機點餐的便利，4月15日至5月12日展開限時優惠，以APP點餐並滿150元，使用優惠券即可額外獲贈4塊麥克雞塊，6月9日前以國泰世華CUBE卡付款，還能獲得最高12%小樹點。
麥當勞APP新開闢的「麥粉市集」專區4月15日登場，用M Point就能免費或加價兌換「麥麥萌選品」，最新推出「麥麥萌背包」與「麥麥貓窩袋」限定商品，以1,000 M Point加價399元、599元就能抱回家。首波在指定100間餐廳銷售，後續將陸續增加銷售據點。
許多人吃炸雞不喜歡「帶骨」，肯德基看準顧客心態，於4月14日獻上全新主餐「爆脆無骨雞腿霸」，選用整塊雞腿肉去骨製成，每一口都能吃到飽滿肉汁，並省去挑骨與清理的麻煩。新產品「花生脆雞堡」、「原味脆雞堡」同步上陣，搭配原味蛋撻與可樂，平日中午限定只要99元，相當於原價67折。
必勝客聚焦母親節聚餐需求，與漢來飯店集團旗下「漢來海港」聯名，研發「明太子生蠔干貝比薩」、「巨魷海鮮宴愛心比薩」，以生蠔、干貝、鳳尾大蝦、明太子醬、蛤蠣……等豐盛海味為食材，傳達出「感謝的心意」。另外與「吳寶春麥方店」打造全新「荔枝玫瑰巴斯克」，選用台灣在地黑葉荔枝果肉與冠軍配方玫瑰荔枝餡製作，4月14日起上市，全台限量僅6,000顆。
拿坡里日前曾賣到缺貨的「原味蛋塔」即日起再度回歸，除了單購外，4月29日前到門市購買6塊炸雞就送6顆蛋塔，原價660元優惠價390元，現省270元。同時強打「6塊普羅旺斯烤雞送3塊腿排塊」，原價585元，下殺至229元，優惠只到4月16日。
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