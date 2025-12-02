麥考利克金不服氣 布魯斯威利老婆認證《終極警探》是耶誕電影

1988年動作片《終極警探》，故事發生在耶誕夜，恐怖分子入侵洛杉磯摩天大樓，因此多年來影迷都爭辯究竟是否該歸類於耶誕電影。（Disney+提供）

多年以來，影迷都在爭辯，故事發生在耶誕夜的動作片《終極警探》（Die Hard）能算是耶誕電影嗎？現在這個話題再次被炒熱，因為正宗耶誕電影《小鬼當家》（Home Alone）主角麥考利克金（Macaulay Culkin），認為《終極警探》不能算耶誕電影，於是布魯斯威利（Bruce Willlis）老婆出面認證。

耶誕節除了會有瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）繼續唱歌轟炸大家以外，麥考利克金也會舉辦《小鬼當家》重映的活動，並且舉行映後座談。上週在出席活動時，被問到，究竟《終極警探》算得上耶誕電影嗎？他說，「好吧，各位，說真的，《終極警探》不能算是耶誕電影。」

廣告 廣告

這句話馬上遭到全場觀眾的噓聲，他說，「我知道，你們一定想跟我打上一架，我會在卸貨區等待大家。但這是一部以耶誕夜為背景的電影，如果改成其他節日，也是一樣的故事，但《小鬼當家》就不能改成發生在其他節日...」

麥考利克金還談到其他應景的耶誕電影，包括1983年《耶誕故事》（A Christmas Story）、《小氣財神》（Scrooged）、還有《精靈總動員》（Elf）等，「《精靈總動員》真的很好看，只是那部片不是我長大的時候推出的，所以少了一點那種懷舊的樂趣。」

但在麥考利克金的談話過沒幾天，布魯斯威利的現任妻子艾瑪海明威利（Emma Heming Willis）則持相反意見，「我認為耶誕節看《終極警探》很重要，因為這是一部耶誕電影。布魯斯喜歡耶誕節，我們也喜歡跟他一起慶祝。」她提到在布魯斯宣佈罹患「額顳葉失智症」（Frontotemporal Dementia, FTD）之後，的確很多事情都不一樣了，「但我們還是能開開心心的。耶誕節總是能帶來許多樂趣、歡樂、與家人重新聯繫的機會，你必須學習跟適應，創造新的回憶，把過去的傳統也延續下去。生活依然在繼續，這個疾病很煎熬，但其中依然有歡樂。我認為重要的是，不要給疾病貼上許多負面的想像標籤。」

至於布魯斯威利本人，在2018年參與錄製電視節目時，他堅持不能把《終極警探》歸類到耶誕電影，「這是一部該死的布魯斯威利的電影。」如果想重溫《終極警探》，可以在Disney+上欣賞。

更多鏡週刊報導

古曜威曼谷街頭爆哭撕吼！ 嚇到路人

鄭爽沉寂4年推自傳式短劇AI作品 被指試圖為復出鋪路

《Every Fantasy Possible》 十位帥氣BL男星電力轟炸