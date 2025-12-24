麥肯錫：台灣金融用AI還未貢獻營收！僅「單點百花齊放」缺「上而下」流程重構

麥肯錫出具銀行和AI報告。陳俐妏攝



麥肯錫出具全球重要核心研究報告，包括《2025 全球銀行業年度報告》與《麥肯錫年度 AI 現況報告》。麥肯錫資深顧問管國霖（Victor Kuan）表示，金融業是否採用AI將影響股東權益報酬率6~8% ，台灣金融業採用AI是百花齊放，貢獻營收獲利其實也有限，且因為是單點階段，少了由上往下的整合式策略藍圖 ，真正採用好AI的公司，是在創新和成長下手，發揮AI長尾效應。

台灣金控進入併購2.0也積極導入AI，管國霖也說明，台灣金融採用 AI 目前只在內部知識庫和客服端效能提升，未來可能要從經營端和銷售端更精準切入千人千面，轉換率提升就能帶動營收。台灣今年金控版圖掀起併購帶動業務互導，多數金控在想的是未來如何綜合業務經營，打通客戶在金控整體的行為和數據，給出這個客戶真正價值的判斷，就可能需要機制和由上而下的整體評判。

隨著 AI 技術與數位轉型在台灣金融產業中的重要性日益提升，《2025 全球銀行業年度報告》 指出，2024 年全球銀行業獲利創下歷史新高，約達 1.2 兆美元 ，成為所有產業中表現最亮眼的領域。然而，儘管短期表現強勁，資本市場對銀行業的長期成長仍持審慎態度。隨著高利率等利多因素逐漸消退，加上客戶行為改變、金融科技競爭加劇，以及科技快速演進，銀行業在多數市場的獲利能力正面臨愈加嚴峻的壓力。

《麥肯錫年度 AI 現況報告》 分享2000家全球企業（包括金融機構）如何實際運用 AI 技術，在哪些領域已創造具體商業價值，以及企業在治理、風險管理與安全性方面面臨的關鍵挑戰。

麥肯錫台北金融機構業務負責人、資深全球董事合夥人 Violet Chung說明，80~90%公司已採用 AI ，但僅有不到7%全面鋪開，目前企業仍為試點階段，媒體，電信，保險和科技領域採用領先，軟體工程，製造業和IT則是成本效益最大產業。高績效者其實不是把AI作為工具，人機迴圈和技術基礎建設是極為重要，清晰定義的AI路徑藍圖是勝出關鍵。

不同於數位化的轉型，麥肯錫點出為何有些 公司 AI轉型沒有效果，高績效組織 AI轉型能成為領先者主要是四大因素，

1.專注各領域重塑藍圖

2.提升價值透明度建立追蹤系統

3.垂直與基礎性可重複利用組件推動規模化

4.變革管理

