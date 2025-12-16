麥芽、啤酒花免關稅 財部：提高國產啤酒競爭力 稅收淨增近億元

對於立委提案調降麥芽及啤酒花關稅，財政部報告表示，可提升國產啤酒市場競爭力，尊重立法院審議結果。(記者鄭琪芳攝)

〔記者鄭琪芳／台北報導〕立法院財政委員會明(17日)將審查立委所提「海關進口稅則修正草案」，擬調降啤酒關鍵原物料麥芽及啤酒花關稅，對此，財政部報告表示，免除麥芽及啤酒花關稅將產生稅收損失約7435萬元，但可提升國產啤酒市場競爭力，使啤酒需求增長，預估增加1億6974萬元稅收，最終稅收淨效益9539萬元，農業部對此無意見，財政部則尊重立院審議結果。

報告指出，「麥芽」歸列稅則號別第1107.10.00號「未烘製麥芽」及第1107.20.00號「烘製麥芽」，關稅稅率皆為7.5％，2021年至2024年每年平均進口值8億9456萬元、進口量4萬1958公噸，關稅收入6709萬元。「啤酒花(又稱蛇麻、霍布花)」歸列稅則號別第1210.10.00號「霍布花(蛇麻毬果)，未經研磨或製粉或呈團粒狀者」及第1210.20.00號「霍布花(蛇麻毬果)，已研磨或製粉或呈團粒狀者；啤酒花精」2項，關稅稅率分别為15％及7.5％，近4年每年平均進口值5236萬元、進口量127公噸，關稅收入393萬元。

廣告 廣告

財政部表示，我國啤酒主要釀造業者與其採購契約商，進口麥芽及啤酒花用於啤酒釀造者占總進口量分別為97％及86%，若免除進口關稅，可降低國產啤酒生產成本，提高其競爭力及市占率，應有助其與進口啤酒競爭。農業部農糧署表示，因大麥及啤酒花國內尚無經濟規模栽培，是否調降麥芽及啤酒花關稅稅率，該署無意見。

財政部說明，就酒類主管機關立場，完成稅式支出評估，調降麥芽及啤酒花關稅將產生關稅稅收損失約7435萬元，但降稅後可提升國產啤酒市場競爭力，促使啤酒需求增長，預估增加1億6974萬元租稅收入(包括菸酒稅、營業稅及營所稅)，扣除關稅稅收損失後，最終稅收淨效益為9539萬元。

【看原文連結】

更多自由時報報導

逃過一劫！外媒：川普關稅出現大漏洞 台灣42％商品沒課稅

麻吉大哥自10月中以來已被清算200次 總損失超過7.1億 戶頭只剩166萬元

逾6兆入帳！美海關稱：川普新關稅徵收逾2000億美元

Costco近期「悄悄降價」商品一次看 不會大張旗鼓宣布

