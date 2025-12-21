麥若愚炫記者身分出事 1理由卡美國海關「小房間待2小時」

資深媒體人、影評麥若愚早年是記者出身，他最近在節目上透露，早年到美國工作頻繁，一個月至少3次，次數多到海關都認識他，但因為拿的是觀光簽證，讓他內心很不安，有次果然出事，進海關時被要求進小房間調查，一待就是兩小時，還讓他擔心可能會被原機遣返。

麥若愚最近在《娛樂頭版頭》分享，過去因為職業是記者，人脈廣、經驗多，和機上的路人聊天會隨即被羨慕崇拜，只要隨便丟一個八卦，立刻就可以相談甚歡，還因為太常到美國工作，被比佛利山莊飯店的櫃台秒認出，有時不用拿出證件，對方就立刻打招呼，用英文說：「麥先生歡迎回來」。

麥若愚說，過去常當空中飛人，轉機次數多到連曼谷的轉機地勤人員也認識他，一見到他就喊：「又見面了，台灣來的麥先生」，讓他也有點沉迷於當下的快樂，但沒想到天天飛，有一天竟然出事了，他回憶那次是到美國波士頓，一進海關他給對方看了採訪邀請函，沒想到立刻被請到小房間，問了2個多小時。

進小房間後，麥若愚一直被訊問身分、工作內容和細節，他也透露就是受邀來採訪，回飯店後會傳真稿件回公司，但對方就是沒要讓他走，最後麥若愚才知道，對方在意的點是「誰聘請你」，如果是美國的公司聘請你來當地工作，就得要報稅，麥若愚理解後隨即解釋是在台灣的報社付給他錢，和與美國的媒體無關。

麥若愚直言歷經那次後完全被嚇到，也開始反省是否要用其他的職業名稱避免被誤解，他便決定不再用「記者」身分入境美國，改用「影評人」，被海關問時也可以大方回答是哪個片商請他來看電影，之後也沒再被刁難，麥若愚笑說：「我感覺我好像在走那個優先通關」。

