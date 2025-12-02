麥莉被爆再婚！訂婚小六歲鼓手男友 恩愛四年曬超大鑽戒

麥莉和男友馬克斯莫蘭多被爆訂婚。（圖／Getty）

現年33歲的美國女星麥莉希拉（Miley Cyrus）與小她六歲的鼓手男友馬克斯莫蘭多（Maxx Morando）交往四年多，感情穩定，現在傳出小倆口已經訂婚的好消息。

在《時人》雜誌報導訂婚消息前，麥莉1日帶著馬克斯莫蘭多出席電影《阿凡達：火與燼》的洛杉磯首映會，當時她左手無名指上戴著一枚鑽戒，小倆口合照時格外引人注目。先前也已傳出兩人已經同居一年多，關係更進一步。

麥莉過去最轟轟烈烈的感情便是和連恩漢斯沃分分合合的戀情，沒想到兩人結婚後，婚姻僅維持七個月就告吹。

至於她與樂團Liily的鼓手馬克斯莫蘭多2021年12月首次傳出戀情，後來她受訪時表示，兩人是在他人安排下初次約會，「對我來說是盲約，但對他其實不太算，我想，最糟的狀況就是我走人嘛。」

麥莉今年常和馬克斯莫蘭多出席公開活動。（圖／Getty）

2024年麥莉也在受訪時談到兩人六歲的年齡差距，她表示，他們之所以相處得來，是因為他們「根本不把人生看得那麼嚴肅」，尤其在經歷了近十年關於她戀情鋪天蓋地的報導後，麥莉對這段感情始終抱持低調的態度。

馬克斯莫蘭多也讓麥莉接觸到各式各樣的新音樂，還合作專輯《Something Beautiful》的多首歌曲，對麥莉來說，合作者與愛人之間從來沒有真正的界線，「我以前一直和我爸一起工作，我和前夫也是這樣認識的，我一向都是和我所愛的人一起創作，而馬克斯給了我很多靈感。」

麥莉曾和連恩漢斯沃有過一段婚姻。（圖／Getty）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導