麥走！ 機車伯追垃圾車自撞倒地 驚魂瞬間曝光

高雄一名車主，在大賣場租了月租停車位，卻在25號被不明人士開走，車主哀怨指出，兩把鑰匙都在身上，也沒欠債，又因為停在「監視器死角」，至今下落不明，有專家指出，確實有技術可以拷貝鑰匙，但很耗時費工。

TVBS新聞網 ・ 19 小時前 ・ 65