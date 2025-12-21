麥迪遜小學冬令發放 西語裔家庭暖心過節

美國南加州有些墨西哥裔家庭，屬於經濟弱勢，連基本過節物資採購，都有困難，因此橙縣慈濟志工趁著冬令發放，準備了貼心的大禮包。

慈濟志工 陳淑慎：「與其是給孩子們玩具，我們想把這些錢，用來買食物。」

聽了志工的說明，爾灣慈濟人文學校的孩子，紛紛在大甕裡放入自己的心意。迎接耶誕節，志工要前往麥迪遜小學進行冬令發放，今年準備的物資，跟往年不太一樣。

慈濟志工 陳淑慎：「因為現在的經濟比較不好，所以我們特別想說，把這些買玩具(的錢)，換成錢去買食物 ，可能更能夠幫助到(有需要的)家庭。」

最近一年，美國因為移民政策的改變，在南加州，有不少墨西哥家庭生活都步步為營。

家長 瑪莉賽拉：「現在很多家庭都活在恐懼中，不管走到哪裡，都覺得自己被針對，我們感受很大的壓力，所以今天的發放對我們幫助很大。」

麥迪遜小學校長 莎拉瑪琳：「我們學校裡有許多家庭，在經濟上非常困難，連讓孩子吃飽都很吃力，這樣的活動，讓我們重新看見，世界上仍然存在的愛。」

橙縣慈濟志工結合人文學校、和青年志工的力量，在耶誕前夕送上現值卡，減輕他們的經濟壓力。

家長 安娜：「耶誕節對孩子們來說，是個(該)開心的節日，所以現值卡，可以讓家長幫孩子買些禮物，像是衣服、毛衣或學校制服，所以(這次發放)對我很有幫助。」

加州爾灣大學慈青社長 An Truong：「對我來說，這次是很有意義的經驗，我人生中第一次參加冬令發放，就在這所學校，而現在即將畢業，再次回到這裡，讓我感覺一切都圓滿了。」

慈濟為有需要的社區家庭送上食物與溫暖，也陪伴他們度過不安的嚴冬。

