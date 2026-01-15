麥金路主水管突爆裂！基隆逾4.6萬戶今晚沒水用 最快明下午恢復

基隆市超過4萬戶停水。翻攝台灣自來水公司



一半基隆市民今晚恐怕沒水可用！基隆市安樂區麥金路今天（1／15）下午發生嚴重的自來水管線爆裂意外，台灣自來水公司第一區管理處緊急宣布，為了進行後續搶修作業，全市多達 7 個行政區將同步實施大規模停水與減壓供水，受影響總戶數高達 4.6 萬戶，範圍涵蓋大半個基隆市，據了解， 預計明天（1／16）下午4時才會完成搶修。

根據《中央社》報導，台水公司初步調查，此次漏水的管線為直徑 1000mm 的混凝土主幹管。由於該管線是基隆市最關鍵的供水命脈之一，主要功能是將新山淨水場處理過的自來水輸送至基隆市中心各區。發生事故後，水公司被迫緊急關閉上游閥門以利修復，並於第一時間調派重型機具與維修人員趕赴麥金路現場作業。

廣告 廣告

台灣自來水公司表示，從今天下午5時起，至明天下午4時搶修，期間預估停水戶數2萬6587戶，另有2萬128戶降壓供水，共有4萬6715戶用水受影響。

台灣自來水公司表示，停水地區包含基隆市七堵區的八德路、麥金路；中山區的中山一路、中華路、健民街、基隆港港西聯絡道路、成功二路、通仁街、通明街；仁愛區的仁五路等路段；信義區的六和街等路段。

降壓供水地區則有中山區的中山一路等路段，中正區的信一路等路段，仁愛區的仁一路等路段，信義區的中興路等路段，及安樂區的定國街、新西街、西定路。

更多太報報導

北海道酒吧「牆藏女屍」長相曝光 28歲護理師死因出爐

餐廳千金淪小三偷吃閨蜜老公！「租屋當砲房」擺滿情趣內衣、潤滑油

悍妻「滾燙熱水潑丈夫」 他睡夢中驚醒裸身奔逃！法官認殺人未遂