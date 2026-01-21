麥金路大停水 台水檢討通報流程及減免

針對15日麥金路自來水管線漏水緊急應變情況，台灣自來水公司發布新聞稿表示，本次情況為公司主動巡檢發現漏水，第一時間辦理緊急搶修，並透過既有通報機制向基隆市政府、各級民意代表及里長公告停水資訊，針對部分市民未能即時掌握相關訊息，台水公司已就通報流程進行檢討，並主動辦理減免。

台水公司說明，15日下午4時起動搶修作業，並於4時34分透過既有通報機制向基隆市政府、各級民意代表及里長公告停水資訊，並於搶修前及期間持續與基隆市政府保持密切聯繫，全力投入搶修作業，於17日上午8時搶修完成，以新聞稿公告並於里長群組、議員群組、市府專案臨時群組通知；但部分受停水影響的市民未能即時掌握相關訊息，台水公司除已就通報流程進行檢討，精進停水時機選擇、加強停水宣傳方式與地方政府高層主管溝通等，同時會依公司營業章程規定主動辦理減免。

另針對本次麥金路漏水管段，台水表示已完成搶修，並規劃後續管線抽換工程，將與基隆市政府協調後推動執行；同時已啟動第二期降低漏水率計畫（114年至121年），預計於基隆地區投入14.45億元辦理老舊管線汰換，以降低漏水風險、提升供水穩定性，確保民眾用水權益。