麥金路大停水 童子瑋劍指市府 藍市黨部反駁

針對15日安樂區麥金路發生自來水管線破裂，造成約2.6萬戶停水一事，國民黨基隆市黨部昨（19）日召開記者會指出，本次事件責任歸屬明確為台水第一區處，然而民進黨籍議長童子瑋卻未對台水究責，反而急於將責任指向市府，明顯是護航中央、錯置責任。

發言人林祐德表示，停水發生當下，基隆市府第一時間啟動應變，市長謝國樑於接獲資訊後即透過社群平台發布訊息，主動提醒市民因應，隔日更兩度率領市府團隊前往現場掌握搶修進度；同時，多位不分黨派的議員也投入協助，協調民生用水、要求台水說明停水範圍與復水時程，並即時向市民傳遞資訊。

反觀身為議長、同時也是民進黨提名市長候選人的童子瑋，在最需要民意代表出面整合資訊、替市民向中央發聲的關鍵時刻卻完全神隱，未見任何實質作為，更堅持站路口拜票、宣傳個人新成立的競選網站；直到事件結束後，才突然出面高喊「要加強監督機制」，這種事後補一句的「馬後炮」，完全無助解決問題。

副發言人張家馨指出，從過去的油汙水事件到這次爆管停水，台水施工與復水時程一延再延，顯示中央單位長期管理失靈；然而童子瑋貴為議長，卻選擇對中央噤聲、對市府開砲。原因不言而喻，身為賴皇的「皇親國戚」，童子瑋不敢、也不願意苛責中央，只能急著護航、轉移責任。

林祐德重申，面對攸關民生的供水安全，公職人員應在第一時間站在市民身邊，而不是等事件落幕後才說幾句漂亮話、轉移焦點。基隆市民要的是敢向中央究責、真正解決問題的治理者，而不是只顧選情計算、護航失職單位的政治操作。