麥金路大管突爆裂！基隆逾4.6萬戶停水 預計明午恢復供水

生活中心／程正邦報導

隆市麥金路自來水管線破裂漏水，台灣自來水公司從15日下午5時起至16日下午4時進行搶修，期間停水及降壓供水用戶估達4萬6715戶。（圖／翻攝畫面）

基隆市安樂區麥金路今（15）日下午發生嚴重自來水管線爆裂意外，巨大的輸水幹管受損導致自來水大量流失。台灣自來水公司第一區管理處緊急宣布，為了進行後續搶修作業，全市多達 7 個行政區將同步實施大規模停水與減壓供水，受影響總戶數高達 4.6 萬戶，範圍幾乎涵蓋大半個基隆市。

核心幹管老化？1000mm 混凝土主幹管爆裂

根據台水公司初步調查，此次漏水的管線為直徑 1,000mm 的混凝土主幹管。該管線是基隆市最關鍵的供水命脈之一，主要功能是將新山淨水場處理過的自來水輸送至基隆市中心各區。今日下午發生事故後，水公司被迫緊急關閉上游閥門以利修復，並於第一時間調派重型機具與維修人員趕赴麥金路現場作業。

基隆麥金路自來水管線爆裂漏水，7行政區逾4.6萬戶停水降壓至明日下午。（圖／翻攝水利局官網）

影響規模：停水 23 小時、跨足 7 行政區

台水公司公告顯示，停水與減壓措施已於今日下午 5 時正式啟動，預計將持續至 16 日下午 4 時 才能逐步恢復供水。此次事件共造成 26,587 戶完全停水，另有 20,127 戶面臨水壓降低。

停水重點區域概況：安樂區全區多處路段停水。仁愛區仁一路、仁二路及週邊精華區。中正區中正路、義一路等主要道路。其他地區包含中山區、信義區、七堵區之部分街道，以及八德路等路段。

民生因應：水公司派員指揮並籲節約儲水

由於停水時間跨越晚餐與隔日盥洗高峰，許多餐飲業者與家戶措手不及。台水公司表示，目前已在現場派員進駐指揮，並盡力縮短搶修期程。公司提醒受影響用戶，由於管線復水需經過排氣與排汙過程，即便明天下午修復完畢，高地或管線末梢用戶的供水時間可能會再延後，建議民眾盡早儲水備用。

針對管線爆裂的原因，初步研判為管體老舊或土石變動導致，台水表示搶修後將同步檢討全市老舊幹管的汰換順位，以降低未來再次發生大規模斷水的風險。

