麥金路大規模漏水影響4.6萬戶 林沛祥提3大方向緊盯台水改善

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／基隆報導

基隆市安樂區麥金路於15日下午發生自來水管線漏水事件，造成約4.6萬戶停水或水壓降低，嚴重影響居民日常生活；目前供水雖已恢復正常，但相關後續處理與改善作為，仍引發市民高度關切。對此，國民黨立委林沛祥昨（20）日召開跨單位協調會，邀請台灣自來水公司總經理李丁來、基隆第一區管理處處長張子中，以及基隆市政府工務處長簡翊哲與會，要求台水公司對事件提出具體、負責任的後續作為。

「狀況要說清楚、作法要講明白。」林沛祥在會中對台水公司提出3項要求。第一、受影響戶數眾多，補償措施須清楚交代，不可修好就當沒事發生；第二、此次出問題約200公尺管線，必須列為優先汰換路段；第三、麥金路整體管線狀況須全面檢討評估。

根據台水公司現勘與監測結果，麥金路整條管線已使用約52年，明顯超過耐用年限，且已出現多處老化造成的系統性裂縫。林沛祥指出，這樣的狀況「不是補一個洞就能解決」，須以整體更新管線作為根本解方。

針對本次事故中出問題的約200公尺管線，林沛祥提到，台水已與基隆市政府協商，將在兼顧交通與民生用水的前提下，採取「潛鑽工法」進行更新，以降低施工對市民生活的影響。此外，他也要求台水，針對麥金路全線管線狀況啟動全面檢討，該分段更新就分段，避免「今天修這一段、明天又換另一段漏水」的惡性循環。

在資訊公開、透明的部分，林沛祥也嚴正要求，未來無論是施工、交通調整或必要停水，都必須提前公告、清楚說明，不能再發生「下午通知、傍晚停水」的突發狀況。

台水公司也於會中說明，規劃自114年至121年間，分年更新基隆市各區管線約28000公尺，總工程經費約14億元，以全面提升基隆供水品質。林沛祥也強調，團隊將持續緊盯相關預算編列與工程進度，確保計畫落實。

照片來源：林沛祥辦公室提供

