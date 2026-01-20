麥金路巷弄車禍不斷 議員批私有道路管理應制度化
基隆市麥金路巷弄去年發生外送員騎車撞上路面坑洞摔車，送醫後不治身亡，不到廿四小時，同一路段不遠處再度發生死亡車禍。市議員鄭文婷認為，市府工務單位補丁式作法，已不足以應付道路安全問題，多次邀集工務處召開會議，針對全市私有道路的公共安全，正視制度性的缺失。
市議員鄭文婷指出，麥金路巷弄去年發生外送員騎車撞上路面坑洞摔車，送醫後不治身亡，未料不到廿四小時，一名單親媽媽因夜間視線不佳，加上道路周邊圍籬阻擋，不幸倒地身亡。短時間內接連奪走兩條人命，引發地方民眾不滿。
鄭文婷表示，值得注意的是，發生事故的道路屬於私有地，依法無法申請國家賠償責任，公共安全責任歸屬模糊，市府必須重視長期私有道路管理問題。
鄭文婷強調，道路維護必須建立長期且穩定的制度，而非一次性的修繕工程。她主張，市府應主動、全面盤點全市私有道路現況，加快行政腳步，目標在一至兩年內完成清查與分級管理，釐清公用地役關係與責任歸屬，才能真正保障市民日常通行安全，唯有透過完整盤點與制度化管理，才能避免悲劇一再重演。
