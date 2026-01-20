麥金路爆水管 SOP執行失當 市府要求台水檢討補償

台水爆管頻繁、SOP執行失當，基隆市府嚴正要求檢討補償及釐清責任歸屬。（記者鄭紫薇翻攝）

▲台水爆管頻繁、SOP執行失當，基隆市府嚴正要求檢討補償及釐清責任歸屬。（記者鄭紫薇翻攝）

基隆市麥金路上週發生自來水爆管，市府昨日上午由副發言人鍾明及工務處長簡翊哲親自說明，並嚴正呼籲台水公司針對自來水爆管影響市民用水一案進行檢討，並要求釐清責任歸屬。

副發言人鍾明針對○一一五漏水事件首先強調，市府有三項明確的要求。第一要求台水公司必須負起責任，並明確補償市民，應比照前次一一二七停水事件的補償辦法辦理。

第二，本次爆管事件顯示水公司的SOP執行嚴重失當。台水不僅通報遲延，更剝奪了民眾的知情權，讓市民陷入被動。第三，她提到前任的台水公司陳素卿處長與本府保持良好且積極的溝通，即便事件發生在凌晨，陳處長也會即時主動回報。

鍾明說，反觀此次事件，與前任處長的積極作為，有明顯的落差，因此她呼籲經濟部必須正視這樣的落差，並讓相關人員負起應有的責任。

工務處長簡翊哲說明，○一一五漏水事件，其實自來水公司第一區處，早已預先於十五日早上八點開挖前，就知道麥金路有破管情況，但於路面開挖階段，皆未通報市府是否有需停水情況，直至當日下午三時四十八分，府方知需停水改修，且大範圍停水時間並長達廿三小時。

簡翊哲強調針對此節，造成市民眾多不便，水公司更應於在當日早上或前幾日發現大管徑行經路線有滲漏時，即通知民眾預先儲水。另外，他也提到在停水前，應以電視跑馬燈、接受採訪或發布新聞稿，讓基隆市民有充分時間讓民眾準備，擁有知情權。

簡翊哲指出，台水錯估時程，復水時間未明確，且初、中期皆未充分向里長說明；市府也要求針對麥金路優先進行汰管，市府並將逐月針對老舊管線汰換要求自來水公司進行專案報告。