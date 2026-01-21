麥金路爆管影響4.6萬戶 林沛祥提3大方向緊盯台水改善

麥金路日前自來水管線漏水嚴重影響居民日常生活，立委林沛祥召開協調會要求台水提出具體、負責任的後續作為。（立委林沛祥辦公室提供）

記者楊耀華∕基隆報導

安樂區麥金路十五日發生自來水管線漏水事件，造成約四點六萬戶停水或水壓降低，嚴重影響居民日常生活。立委林沛祥召開協調會，邀請自來水公司總經理李丁來、基隆一區處長張子中及工務處長簡翊哲與會，要求台水提出具體、負責任的後續作為。台水表示，將依照停水天數主動辦理減免基本費。

林沛祥提出三項要求：第一，受影響戶數眾多，補償措施必須清楚交代，不能修好就當沒事發生；第二，此次出問題約二百公尺管線必須列為優先汰換路段；第三，麥金路整體管線狀況須全面檢討評估。

林沛祥強調，根據台水現勘與監測結果，麥金路整條管線已使用約五十二年，明顯超過耐用年限；且出現多處老化造成的系統性裂縫，這樣的狀況「不是補一個洞就能解決」，必須以整體更新管線作為根本解方。針對此次事故中出問題約二百公尺管線，台水已與市府協商，將在兼顧交通與民生用水的前提下，採取「潛鑽工法」進行更新，降低施工對市民生活的影響。

此外，林沛祥也要求台水針對麥金路全線管線狀況啟動全面檢討，該分段更新就分段，避免「今天修這一段、明天又換另一段漏水」的惡性循環；在資訊公開、透明部分，林沛祥也要求，未來無論是施工、交通調整或必要停水都必須提前公告、清楚說明，不能再發生「下午通知、傍晚停水」的突發狀況。

台水說明，已規劃至一二一年間分年更新各區管線約二萬八千公尺，總工程經費約十四億元，全面提升基隆供水品質。