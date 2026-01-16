麥金路爆管 估今晨恢復供水

市長謝國樑與安樂區議員到麥金路搶漏現場關切。(記者王慕慈攝)

記者王慕慈∕基隆報導

基隆市麥金路藍色國宅前十五日傍晚發生自來水輸水管線漏水事件，近二萬二千戶用水受影響，水公司漏夜搶修，開挖後發現管線雜、施工空間不足、變更工法焊接再延長八小時，預計十七日０時前搶竣，預估送水後二小時平地恢復供水，六小時高地恢復供水。市長謝國樑到現場關切進度，務必十七日上午恢復正常供水，籲請大家節約用水，事後要求水公司等公營單位，建立緊急通報機制與平台。

麥金路主要幹道搶漏造成交通大塞車。(記者王慕慈攝)

基隆麥金路兩年自來水爆管三次，民眾怨言多，十五日輸水管線漏水緊急搶修，市議員秦鉦、鄭愷玲、吳驊珈、張之豪等都到場，指通報不及，水塔只能撐一到二日，很多市民回到家來不及儲水，老舊公寓還要老人家爬梯提水，要求麥金路主要幹道的水管老舊，貨櫃長期輾壓，應一次汰換，不是頭痛醫頭，腳痛醫腳。

安樂區麥金路自來水輸水管漏水事件，受影響停水戶數二萬一千九百一十六戶、降壓戶數一萬八千四百六十五戶，合計影響四萬０三百八十一戶，台水公司已與基隆市政府密切合作，成立「麥金路搶修任務群組」，即時回報施工、停水與復水及道路通行資訊，降低對市民生活影響。

麥金路漏水開管線雜亂，搶修變更工法改焊接不鏽鋼管延長八小時送水。(記者王慕慈攝)

水公司一區處長張子中說，麥金路下方埋設四支混凝土水管，其中二支口徑一點二公尺，輸送八堵抽水站的原水到淨水場，二支口徑一公尺，輸送到自來水用戶。十五日晚發現麥金路面滲水，開挖發現其中一支送水管破裂，立即停止輸水搶修。現場開挖地下管線複雜，經與工程人員討論後，緊急變更工法，改用全墨式不鏽鋼管，焊接取代鎖螺絲，以防後患，但延長施工時間。

張子中說，現場突發緊急事件，出現滲水，擔心道路塌陷影響公全及供水穩定，不及公告，僅先通報里長群組。工務處長簡翊哲指出，這次通報未在電視台跑馬燈公告，施工停水訊息揭露方式不夠徹底未發布新聞讓民眾周知，為此成立災害緊急應變小組，不希望未來再發生類似情形。