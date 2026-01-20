麥金路爆管 究責台水延誤通報

基隆市政府副發言人鍾明、工務處長簡翊哲二十日嚴正呼籲台水公司針對麥金路自來水爆管影響市民用水一案進行檢討，並要求釐清責任歸屬。（基隆市政府提供）

記者楊耀華∕基隆報導

基隆市麥金路上週發生自來水爆管影響市民用水，基隆市政府副發言人鍾明、工務處長簡翊哲二十日嚴正呼籲台水公司針對此案進行檢討，並要求釐清責任歸屬。

副發言人鍾明強調市府有三項明確的要求，首先要求台水公司必須負起責任，並明確補償市民，應比照前次一一二七停水事件的補償辦法辦理，其次，爆管事件顯示水公司的ＳＯＰ執行嚴重失當，台水不僅通報遲延更剝奪民眾的知情權，讓市民陷入被動；第三，前任的台水公司處長陳素卿與市府保持良好且積極的溝通，即便事件發生在凌晨也會即時主動回報，反觀此次事件，與前任處長的積極作為有明顯的落差，呼籲經濟部必須正視這樣的落差，並讓相關人員負起應有的責任。

工務處長簡翊哲說明，其實自來水公司第一區處早已預先於十五日早上八點開挖前就知道麥金路有破管情況，但於路面開挖階段皆未通報市府是否有需停水情況，直至當日下午三時四十八分，市府方知需停水改修，且大範圍停水時間並長達二十三小時造成市民諸多不便，水公司更應於在當日早上或前幾日發現大管徑行經路線有滲漏時，即通知民眾預先儲水，並在停水前應以電視跑馬燈、接受採訪或發布新聞稿，讓基隆市民有充分時間讓民眾準備。

簡翊哲指出，台水錯估時程，復水時間未明確，且初期、中期皆未充分向里長說明，最後，市府也要求針對麥金路優先進行汰管，市府並將逐月針對老舊管線汰管要求自來水公司進行專案報告。