麥金路積水 爭取6500萬更新排水系統

基金一路麥金路圓環逢雨必淹，置鴻池抽水奏效，市府再爭取六千五百萬元改善排水。(記者王慕慈攝)

記者王慕慈∕基隆報導

基隆市麥金路連結基金一路邊坡，每逢大雨必淹，這次受到颱風外環及東北季風共伴效應，大雨不斷，泥水溢流路面，市府在麥金路七百五十號做了滯洪池，今年災情比去山陀兒來襲改善很多，但山上的垃圾及樹枝，堵住豎井排水孔，清出五噸垃圾，市府未來會加強巡查，同時，排水容量不敷需求，已向中央爭取六千五百萬元，希望重新施作排水系統防災。

去年山陀兒颱風過境，麥金路與基金一路圓環彎道出現洪水沖刷，安樂區興寮里長黃書筠說，當時瞬間雨量太大，一樓店面淹水，車輛行駛像在飄，機車動不了，還得幫忙推車，非常危險。

但經過市府在麥金路七百五十號施作滯洪池後，今年溢流情況明顯改善很多，不過，卻發現雨量太大，山上垃圾及樹枝沖刷下來堵住豎井排水孔，經過工程單位清除，共清出五噸垃圾，未來要加強巡查。

同時，基金路一路與麥金路石皮瀨，每逢大雨及颱風嚴重積水，市府工務處認為，麥金路圓環排水系統容量不敷需求，已向中央爭取六千五百萬元，希望重新施作排水系統。

本這因應鳳凰颱風侵襲，市府調派三台大型移動式抽水機預佈在防汛熱點，協助抽排水，第一台於大武崙溪武嶺街口抽水井，第二台於東四碼頭，第三台就是麥金路七百五十號旁山坳，並順利將小型蓄洪池的積水排除。a