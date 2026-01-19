麥金路一年爆管三次釀4萬戶停水 謝國樑怒轟台水失職

基隆市麥金路自15日起發生自來水輸送幹管洩漏，高達4萬戶用水受影響，台灣自來水公司至17日凌晨0時才修復完成。基隆市長謝國樑表示，他對台水1年內在麥金路段就有3次的爆管感到極度不滿，但本於中央跟地方合作的立場，市府還是會協助台水做更好的溝通，也希望國營事業要扛起責任。（徐佑昇攝）

基隆市麥金路自15日起發生自來水輸送幹管洩漏，高達4萬戶用水受影響，台灣自來水公司直至17日凌晨0時才修復完成，停水民眾紛紛至社群平台抱怨。民進黨提名基隆市長參選人童子瑋建議，未來基市府可建立針對台水換管或停水的監督平台。基隆市長謝國樑回應，他雖然對台水1年內在麥金路段就有3次的爆管感到極度的不滿，但本於中央跟地方合作的立場，市府還是會協助台水做更好的溝通，也希望國營事業要扛起責任。

基隆市日前因為台水麥金路幹管爆管停水多天，民眾不滿上網至社群抱怨。童子瑋表示，未來基市府可參考道安會報模式，建立針對台水換管或停水的監督平台，讓市民可以第一時間了解狀況。

謝國樑19日出席七堵室內兒童樂園擴建啟用典禮時受訪回應，國營事業單位應該要把自己的工作做好，而且要充分的跟民眾告知，這是所有國營事業都應該要做到的事，「不是因為他們是中央管轄，所以一到地方做所有的工作都由地方來負責」。

謝國樑強調，今天台水之所以復水延誤，是因為他的工程落後，那市府的工務處全程都在現場跟他們努力合作，把這些工作盡快的落實，並且所有的藍綠議員都在用自己的社群媒體協助幫水公司宣布他們沒有跟全體市民溝通充足的實際狀況，他也非常感謝這一次所有的不分黨派的議員，都在用自己的社群媒體幫自來水公司擦屁股。

謝國樑指出，所有的國營事業都應該要有義務、有責任來跟市民溝通他們希望宣導的事項。基市府本於中央地方合作立場，先後跟台鐵跟高公局都成立了平台來協助宣導，希望將國營事業本身的責任跟他們實際的情況，更充分的讓民眾來了解，這是基於地方跟中央合作的立場。

謝國樑直言，雖然他對台水1年內在麥金路段就有3次的爆管感到極度不滿，但是本於中央跟地方的合作立場，市府還是會協助台水做更好的溝通，也希望台水自己能夠把跟市民溝通這個責任也一肩扛起。

